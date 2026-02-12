"Оказывают давление": Рютте назвал страну, которая может вывести из тупика ситуацию с Путиным и мирными переговорами. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты Америки оказывают на Россию большое санкционное давление. В то же время он отметил, что аналогичные меры предпринимают и страны Европы.

Об этом он заявил во время своего брифинга. В частности, как подчеркнул генсек Альянса, американские санкции уже начинают действовать против ведущих российских нефтяных компаний.

"США оказывают всяческое давление на Россию, как это делают европейцы с помощью санкционных пакетов. Посмотрите, что происходит с "Лукойлом" и "Роснефтью", все остальное, что делают США. США до сих пор поставляют в Украину систему противовоздушной обороны и другое летальное оружие через программу, которую финансируют канадские и европейские союзники и партнеры", – сказал генсек.

По его словам, Вашингтон возглавляет мирные усилия и поэтому только США могут это сделать под руководством президента Дональда Трампа, чтобы "преодолеть тупик" с Путиным и начать мирный процесс.

"Поэтому я действительно считаю, что США делают именно то, что нам нужно, когда речь идет об Украине", – сказал Рютте.

Напомним, ранее Марк Рютте после визита в Киев, который состоялся 3 февраля, убедился в несокрушимости Украины. Он заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сломать соседнюю страну, однако сделать это ему не удастся.

Министр энергетики Денис Шмыгаль показал Рютте одну из столичных ТЭЦ, уничтоженную ударами российских террористов. На пресс-конференции в Киеве генсек НАТО признал, что потребности Киева в ПВО остаются критически высокими, особенно в условиях постоянных атак РФ.

Как писал OBOZ.UA, в тот же день разговор с Марком Рютте, а также британским и немецким коллегами Джоном Хили и Борисом Писториусом провел министр обороны Михаил Федоров. В ходе переговоров они согласовали приоритеты поддержки Украины накануне заседания "Рамштайн".

