ПВО и вооружение: Федоров и Рютте согласовали приоритеты поддержки накануне 'Рамштайна'. Видео

Министр обороны Михаил Федоров во вторник, 3 февраля, провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находится с визитом в Киеве. Также Федоров поговорил со своими британским и немецким коллегами – Джоном Гили и Борисом Писториусом. В ходе переговоров они согласовали приоритеты поддержки Украины накануне заседания "Рамштайн".

Об этом глава минобороны Украины сообщил в соцсетях. Михаил Федоров назвал приоритеты Украины.

"Обсудили ключевые приоритеты поддержки Украины накануне следующего заседания в формате "Рамштайн". В фокусе – конкретные решения, которые спасают жизни и усиливают обороноспособность уже сейчас", – отметил министр.

Федоров отметил, что приоритетами Украины являются: усиление ПВО, финансирование PURL и европейский ресурс.

Усиление ПВО

Министр отметил, что Украина продолжает координацию с партнерами по безотлагательному получению дополнительных средств противовоздушной обороны.

"В частности перехватчиков для защиты украинского неба. Рассчитываем на существенные взносы во время "Рамштайна", – отметил министр.

Финансирование PURL

По словам Федорова, в ходе разговоров с генсеком НАТО и руководителями оборонных ведомств Великобритании и Германии, определили ключевые цели работы в рамках программы PURL.

"Рассчитываем привлечь поддержку в 2026 году для закупки критически важного вооружения", – подчеркнул министр.

Европейский ресурс

"Отдельно отметили возможность направления средств из пакета поддержки ЕС объемом €90 млрд на приоритетные оборонные нужды Украины", – рассказал Федоров.

По словам министра, прошлый 2025 год стал самым продуктивным по объемам международной помощи – Украина получила ее на 45 млрд долларов.

"В 2026-м партнеры настроены обеспечить еще более высокий уровень поддержки. Спасибо НАТО, Великобритании и Германии за критически важную помощь Украине и лидерство в формате "Рамштайн", – резюмировал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседание пройдет под руководством Великобритании и Германии.

