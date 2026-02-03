'Вижу мужество людей этой страны': генсек НАТО Рютте прибыл в Киев и рассказал в Раде, чем его удивили украинцы. Видео

Во вторник, 3 февраля, в Киев с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Политик вместе с президентом Владимиром Зеленским почтили память погибших украинских защитников и защитниц на майдане Независимости, а затем начал выступление на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

Его вживую транслировало "Суспильне". Рютте подчеркнул, что восхищается украинскими людьми, которые продолжают противостоять российской агрессии.

Что сказал генсек НАТО

"Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я вижу мужество людей этой страны и энергично настроенную решимость. И я хочу выразить огромное уважение и заверить, что НАТО стоит рядом с вами", – сказал он.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что несмотря на огромные потери, его поражает мужество и выносливость украинцев. По его словам, страна продолжает жить и строить будущее: дети учатся даже на станциях метро, несмотря на постоянные угрозы и разрушения вокруг.

Рютте заверил, что Альянс будет продолжать оказывать поддержку Украине и оказывать давление на Россию, ведь будущие мирные договоренности не должны стать повторением Будапештского меморандума или Минских соглашений.

"Мы понимаем, что достижение соглашения, чтобы закончить эту войну, потребует сложных решений. Украина должна понимать, что мир будет долгосрочным и что документы, которые будут подписаны, будут выполнять большие страны. Мы не хотели бы второго Будапештского меморандума или еще одного Минска", – сказал Рютте.

Он добавил, что сразу после достижения мирного соглашения Украина получит реальное военное присутствие союзников.

"Украине нужна мощная поддержка, "коалиция желающих" достигла прогресса по гарантиям, о чем говорил Зеленский. Как только будет заключено мирное соглашение, сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился", – заверил политик.

Накануне выступления в Раде Рютте и президент Владимир Зеленский побывали у народного мемориала национальной памяти посвященном героям, воинам и простым людям, которые защищали Украину от врага и отдали самое ценное в этой войне.

"Вместе с Марком Рютте сегодня здесь почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Вечное уважение нашим воинам. Вечная благодарность за подвиг и защиту страны. Наш долг – беречь память о наших павших героях", – сообщил глава государства.

О визите Рютте ранее сообщили народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк и член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Поездка политика не была ранее официально анонсирована.

"Завтра в Верховной Раде Украины будет выступать Генсек НАТО Марк Рютте", – написал Гончаренко.

Ограничение движения в центре столицы

Ранее о временных ограничениях движения предупредили в Управлении госохраны Украины. Там отметили, что в связи с проведением охранных мероприятий дорожное движение в центре Киева перекроют.

"3 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз Рютте посещал Украину 15 апреля 2025 года. Тогда он прибыл с неанонсированным визитом, во время которого вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил Одессу. Они посетили госпиталь, в котором военные проходили лечение после ранений.

