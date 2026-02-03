'Украина нуждается в гораздо большем': Рютте рассказал, сколько ракет было предоставлено Киеву, и анонсировал важную встречу

Украина уже получила значительное количество ракет для защиты своего неба, однако этого все еще недостаточно. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что потребности Киева остаются критически высокими, особенно в условиях постоянных российских атак.

Видео дня

Альянс работает над тем, чтобы ускорить поставки вооружения и привлечь дополнительные ресурсы. Об этом Рютте заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Рютте, с начала программы PURL Украине уже передали около 75% всех необходимых ракет и 90% ракет, которые используются для противовоздушной обороны.

В то же время он отметил, что этого объема недостаточно, и Украина нуждается в значительно большей поддержке.

"Поступает вам постоянно, что вы могли защищать свои города и защищать свое население. С начала программы PURL мы предоставили 75% всех необходимых ракет и 90% тех ракет, которые используются для ПВО. Я знаю, что Украина нуждается в гораздо большем, и мы работаем для того, чтобы предоставлять их как можно же быстрее", – сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что поставки осуществляются не только в рамках программы PURL, но и через другие возможные каналы.

Альянс также работает со странами-членами, призывая их использовать собственные складские запасы, понимая масштаб потребностей Украины.

Кроме того, Рютте анонсировал важную встречу, которая состоится на следующей неделе в Рамштайн. Во время нее планируют отдельно оценить потребности Украины, чтобы принять дальнейшие решения по военной помощи.

"На следующей неделе в Рамштайн будет встреча, которая также будет оценивать эти потребности, чтобы оказывать помощь. Мы также оказываем помощь и для пяти центров реабилитации для украинских", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 3 февраля, в Киев с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Политик вместе с президентом Владимиром Зеленским почтил память погибших украинских защитников и защитниц на майдане Независимости, а затем начал выступление на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!