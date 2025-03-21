'Одна из вещей, которую мы сделаем': Трамп подтвердил намерение подписать с Украиной соглашение о ископаемых 'в ближайшее время'

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время заключить соглашение с Украиной о совместной разработке редкоземельных минералов.

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Об этом он сообщил во время публичного выступления в Вашингтоне. Трамп отметил, что США подписывают соглашения в разных странах, чтобы расширить добычу редкоземельных элементов, минералов и других важных ресурсов.

"Как вы знаете, мы подписываем соглашения в разных местах, чтобы высвободить редкоземельные элементы, минералы и многие другие вещи по всему миру. Особенно в Украине", – заявил президент США.

Он также подчеркнул, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

"Одна из вещей, которую мы делаем, так это в ближайшее время подпишем соглашение с Украиной о редкоземельных элементах", – сказал Трамп.

В тот же день стало известно, что Трамп подписал указ об увеличении добычи полезных ископаемых в США. Документ предусматривает упрощение процедуры получения разрешений на разработку недр, что должно способствовать укреплению американской ресурсной независимости.

Напомним, ранее стало известно, что Украина и Соединенные Штаты уже завершили переговоры по соглашению о редкоземельных металлах и других полезных ископаемых. Никакие изменения с момента предварительных переговоров в документ не вносились. Сейчас соглашение ожидает подписания.

Еще 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент привез в Украину черновик соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым на 500 млрд долларов в обмен на помощь Вашингтона.

Поскольку в документе, привезенном Бессентом, не было конкретных пунктов защиты украинских интересов, украинский лидер отказался от подписания соглашения.

До 24 февраля был разработан новый документ, удовлетворявший как украинскую, так и американскую стороны. 26 февраля президент Зеленский подтвердил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых согласовано, и 28 февраля ожидалось подписание документа.

Но в тот день во время встречи в Белом доме между президентами Украины и США произошел спор. После ряда необоснованных обвинений Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение так и осталось без подписей.

В марте делегация Украины во время переговоров в Саудовской Аравии предложила американской стороне сразу подписать соглашение о полезных ископаемых. Однако представители США не согласились, заявив, что "берут паузу" в этом вопросе.

По словам министерства юстиции, соглашение между Украиной и США не предусматривает передачи прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности на природные ресурсы.

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