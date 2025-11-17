Один из самых результативных в году: Зеленский подвел итоги визита во Францию. Фото

В понедельник, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию с официальным визитом. В этот же день, вечером, он подвел итоги своей поездки.

Украинский лидер отметил, что это был "один из самых результативных визитов" в этом году. Об этом президент сообщил в Telegram. Он добавил, что это новый уровень отношений Украины с Францией.

"Есть историческая договоренность о новом флоте боевых самолетов для нашего государства – 100 самолетов "Рафаль". И это один из лучших бортов, которые можно использовать для нашей защиты. Вместе со шведскими "Грипенами", вместе с американскими F-16 украинские Воздушные силы смогут выполнять все необходимые оборонительные задачи и гарантировать нашу безопасность", – рассказал президент.

Он также отметил, что Украина также получит очень эффективные французские радары и новые системы ПВО SAMP/T, которые защищают именно от тех типов ракет, которые используют россияне.

"Договорились о поставках ракет "воздух – воздух" и управляемых авиабомб. Франция готовит и новый пакет военной поддержки, который будет у нас до конца года. А еще имеем стратегический интерес к сотрудничеству между нашими оборонными секторами. И это будет значительное укрепление нашей оборонной промышленности вместе с Францией", – говорится в итогах визита.

По словам Владимира Зеленского, Украина строит именно такие исторические связи с партнерами в Европе, которых раньше у государства никогда не было.

"На двустороннем уровне мы делаем то, что соединит нас и на уровне всей Европы: каждая двусторонняя договоренность – это вклад в наше украинское будущее как неотъемлемой части объединенной Европы. Европы мирной, свободной и в безопасности. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает интересы Украины, как самого себя! Слава Украине!" – подытожил свой визит президент.

Визит Зеленского во Францию – что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 ноября, прибыл с официальным визитом во Францию. Он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров стран состоялась на авиабазе 107 в Виллакубле, пригороде Парижа.

После торжеств главы двух государств подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что украинским пилотам, которые работают на французских истребителях Mirage, не придется дополнительно учиться управлять новыми машинами Rafale. Это одно из главных преимуществ будущего пополнения ВС Украины.

Также президент Владимир Зеленский вместе со своим коллегой Эммануэлем Макроном посетили украинско-французский форум по вопросам совместного производства дронов в Париже. Там лидеры стран в частности обсудили возможные направления совместного производства БПЛА – создание совместных предприятий (СП) и инвестиции.

Как сообщал OBOZ.UA, заключенное между президентами десятилетнее соглашение позволяет Украине покупать французскую военную технику, а также там предусмотрен пункт о совместной разработке новых проектов между оборонными отраслями Киева и Парижа.

