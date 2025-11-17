Возможно создание СП: Зеленский во Франции обсудил совместное производство дронов

В понедельник, 17 ноября, президент Владимир Зеленский вместе со своим коллегой Эммануэлем Макроном посетили украинско-французский форум по вопросам совместного производства дронов в Париже. Там лидеры стран, в частности, обсудили возможные направления совместного производства БПЛА – создание совместных предприятий и инвестиции .

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что нужно развивать партнерство между бизнесами и оборонными ведомствами двух стран.

"Подробно рассказал о применении Украиной различных типов дронов – дальнобойных, морских, – о возможностях производства. Мы готовы к совместному производству с Францией. Такое сотрудничество усилит и Украину, и Францию и будет способствовать укреплению европейской безопасности в целом", – отметил президент.

Визит Зеленского во Францию – что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 ноября, прибыл с официальным визитом во Францию. Он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров стран состоялась на авиабазе 107 в Виллакубле, пригороде Парижа.

После торжеств главы двух государств подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой, Эммануэлем Макроном заявил, что украинским пилотам, которые работают на французских истребителях Mirage, не придется дополнительно учиться управлять новыми машинами Rafale. Это одно из главных преимуществ будущего пополнения ВС Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, заключенное между президентами десятилетнее соглашение позволяет Украине покупать французскую военную технику, а также там предусмотрен пункт о совместной разработке новых проектов между оборонными отраслями Киева и Парижа.

