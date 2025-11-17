'Украинские пилоты уже имеют практику на Mirage': Зеленский назвал существенное преимущество самолетов Rafale

Украинским пилотам, которые работают на французских истребителях Mirage, не придется дополнительно обучаться управлять новыми машинами Rafale. Это одно из главных преимуществ будущего пополнения ВС Украины.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой, Эммануэлем Макроном, в Париже. Украинский лидер высоко оценил весомое свойство новейшей воздушной техники.

"Те пилоты, которые имеют практику уже на Mirage – мы прекрасно это знаем – не будут тратить год на обучение на будущих Rafale, а будут очень быстро переходить", – отметил Зеленский.

Глава государства также добавил, что договоренность с Елисейским дворцом о поставках французских самолетов Rafale является исторической, и она существенно усилит украинские военно-воздушные силы.

Что известно об истребителях Rafale

Заметим, что Rafale – французский многоцелевой истребитель 4+ поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Машина на 70% создана из композитных материалов, а также имеет специально рассчитанную форму фюзеляжа и воздухозаборников, что делает самолет не таким заметным, как другие машины 4+ поколения.

Кроме того, Rafale единственный из всех европейских самолетов, который имеет возможность сверхзвукового полета на 1,4 Маха с боевой нагрузкой без использования форсажа, что более свойственно машинам пятого поколения.

Визит Зеленского во Францию – что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 ноября, прибыл с официальным визитом во Францию. Он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Встреча лидеров стран состоялась на авиабазе 107 в Виллакубле, пригороде Парижа.

После торжеств главы двух государств подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, заключенное между президентами десятилетнее соглашение позволяет Украине покупать французскую военную технику, а также там предусмотрен пункт о совместной разработке новых проектов между оборонными отраслями Киева и Парижа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!