В Швеции уточнили, сколько истребителей Gripen передадут Украине. Видео

8 июля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе саммита НАТО в Анкаре заявил, что Швеция передаст Украине 32 истребителя Gripen. Из них 16 самолетов Украина приобретет, а 16 подержанных истребителей Швеция передаст в качестве военной помощи.

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Об этом заявил Ульф Кристерссон в кулуарах саммита НАТО. Соглашение о приобретении 16 истребителей Gripen стороны подписали ещё 30 мая в Киеве.

Что известно

Речь идет об истребителях Gripen нового поколения – Е.

"Украина фактически закупает истребители Gripen нового поколения – поколения E. Мы подписали соглашение на 16 истребителей. В то же время мы передаем такое же количество подержанных истребителей, так что в общей сложности мы поставим 32", — отметил Ульф Кристерссон.

Что предшествовало

Украина приобретет у Швеции 16 истребителей Gripen E. Соглашение о закупке стороны подписали в Киеве 30 мая. Также вместе с самолетами наша страна получит пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки.

Министр обороны Михаил Федоров назвал это новым этапом развития Воздушных сил ВСУ и существенным укреплением нашего неба.

По его словам, самолеты Gripen способны нести ракеты Meteor, поэтому могут стать одним из ключевых факторов технологического преимущества Сил обороны: раньше обнаруживать угрозы, эффективнее противодействовать вражеской авиации и поражать воздушные цели на большом расстоянии.

Министр обороны сообщил, что у Киева и Стокгольма есть несколько направлений сотрудничества по укреплению защиты воздушного пространства. Первое – оперативное: уже в начале 2027 года Украина получит первые 16 самолетов Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции. Это позволит быстрее интегрировать платформу, подготовить пилотов и технический персонал, адаптировать инфраструктуру и наращивать боевые возможности Воздушных сил. И второе – стратегическое. Украина приобретёт 16 самолётов Gripen E за счёт еврокредита и при поддержке Великобритании. Поставки этих самолётов начнутся в начале 2029 года.

Благодаря партнерам украинские пилоты и технический персонал уже проходят обучение на самолетах Gripen E.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что шведская военная разведка оценивает нынешнее противостояние с Россией как структурный и длительный конфликт, который не завершится со сменой президента страны. В то же время в Стокгольме не фиксируют признаков дестабилизации российского режима, несмотря на экономические трудности и войну против Украины. На данный момент Россия по-прежнему останется долгосрочной угрозой для своих соседей.

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