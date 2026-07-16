"Осквернял мемориалы и готовил диверсии": в Польше предъявили обвинение 18-летнему украинцу

18-летнему гражданину Украины предъявили обвинение в Польше по десяткам уголовных эпизодов, связанных с осквернением мемориалов и подготовкой диверсий. По версии следствия, преступления совершались с ноября 2024 года по август 2025 года.

Видео дня

Об уголовном производстве сообщило польское Агентство внутренней безопасности, а подробности обнародовало агентство Reuters. В заявлении ABW указано:"Целью было разжигание межэтнической напряженности между Польшей и Украиной".

По информации ABW, подозреваемому, которого в соответствии с польским законодательством называют Ильей К., предъявлено в общей сложности 47 обвинений. Они касаются осквернения мемориалов полякам, убитым украинскими националистами во время Второй мировой войны, а также подготовки диверсий с использованием беспилотника.

Следователи также заявили, что выявили механизм вербовки через интернет. По их данным, выплаты осуществлялись в криптовалюте через биржи, зарегистрированные в России и Китае.

В польской спецслужбе считают, что действия подозреваемого были направлены на обострение отношений между Польшей и Украиной. Варшава неоднократно заявляла о российских шпионских и информационных операциях на территории страны. Россия такие обвинения отрицает.

Детали дела

Как сообщает RMF24, обвинительный акт уже поступил в Окружной суд во Вроцлаве. По данным прокуратуры, 18-летнему украинцу грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие утверждает, что подозреваемый был участником организованной диверсионно-саботажной группы, действовавшей в интересах иностранной разведки. Также ему инкриминируют нанесение десятков надписей с прославлением УПА на зданиях и местах памяти, в частности возле памятника Героям Варшавского гетто, мемориала жертвам Волынской трагедии в Домоставе, памятника полякам, убитым ОУН и УПА во Вроцлаве, а также на зданиях Польской академии наук и Академии искусств во Вроцлаве. Кроме того, по версии следствия, он развешивал красно-черные флаги.

Отдельный эпизод касается подготовки диверсии во время парада в честь Дня Вооруженных сил Польши в Варшаве в 2025 году. По данным следователей, обвиняемый планировал запустить беспилотник над автомобилем президента Польши, который должен был участвовать в параде. Реализовать этот замысел не удалось, поскольку 12 августа его задержали.

По информации прокуратуры, задания он получал через интернет-мессенджер, а вознаграждение – в криптовалюте. Сначала подозреваемый признал вину и давал показания, однако впоследствии изменил свою позицию, отказался признавать обвинение и воспользовался правом не давать объяснений. С момента задержания он находится под стражей.

Агентство Reuters также напоминает, что тема Волынской трагедии на протяжении многих лет остается источником напряженности в отношениях между Польшей и Украиной. По оценкам польских историков, в 1943–1945 годах в ходе тех событий погибли около 100 тысяч поляков.

В то же время часть украинцев рассматривает Украинскую повстанческую армию (УПА) как символ борьбы за независимость от Советского Союза и нацистской Германии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Польши предлагает на законодательном уровне запретить использование красно-черного флага Украинской повстанческой армии, поскольку этот символ считается неприемлемым. Там считают, что эти цвета воплощают в себе всю агрессивную идеологию "украинского национализма".

Также сообщалось, что Кароль Навроцкий заявлял, что Киеву и Варшаве крайне важно поддерживать диалог и тесное сотрудничество. По его словам, у обеих стран есть общий враг в лице России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!