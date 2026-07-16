"Мы достигли столетнего соглашения": Зеленский подвел итоги совместной работы с премьером Великобритании Стармером. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время сотрудничества с премьер-министром Великобритании Киром Стармером были достигнуты исторические результаты в сфере обороны и безопасности. Среди ключевых достижений он назвал подписание столетнего соглашения о партнерстве, масштабную военную помощь и усиление санкционного давления на Россию.

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Об этом Зеленский сообщил после совместной пресс-конференции с Киром Стармером в Киеве. Он подвел итоги совместной работы с уходящим в отставку премьером Великобритании.

"Мы достигли столетнего соглашения"

Президент рассказал, что в ходе переговоров с британским премьером стороны подвели итоги совместной работы и обсудили дальнейшую поддержку Украины.

По словам Зеленского, за время премьерства Кира Стармера Великобритания передала Украине тысячи единиц вооружения, в частности зенитные ракеты, системы противовоздушной обороны и другое военное оборудование.

Он отметил, что общий объем британской поддержки уже превысил 11 миллиардов фунтов стерлингов, из которых почти 8 миллиардов приходится именно на военную помощь.

Также Зеленский подчеркнул подписание беспрецедентного Соглашения о столетнем партнерстве, рассчитанного на целое столетие, предусматривающего всеобъемлющее сотрудничество в сфере обороны и гарантирующего непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании независимо от политических изменений.

"Это очень ощутимо. И это очень полезно. Мы достигли столетнего соглашения об отношениях между Украиной и Великобританией, и это отражает веру Великобритании в наших людей, в нашу страну, в нашу независимость", — подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил за санкции против России

Отдельно глава государства отметил санкционную политику Лондона в отношении России.

По словам Зеленского, в Кремле ощущают последствия британских ограничений и понимают, что Великобритания последовательно поддерживает Украину и способствует дипломатическому завершению войны.

"Я благодарен Великобритании за жесткую санкционную политику, и это ощущают также в России: там знают, что Великобритания категорически против этой войны и всеми силами помогает наконец перейти к дипломатии", — сказал он.

Президент также подчеркнул, что Украина уверена в дальнейшей поддержке со стороны Лондона.

Великобритания профинансирует передачу 16 боевых самолетов

Во время пресс-конференции премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете помощи для Украины.

По его словам, Лондон выделит 300 миллионов евро, чтобы совместно со Швецией обеспечить передачу Украине 16 новейших боевых самолетов, которые должны усилить защиту украинского неба.

"Великобритания намерена выделить 300 миллионов евро на поддержку, чтобы совместно со Швецией предоставить Украине 16 новейших истребителей для защиты вашего неба. Мы готовы стоять рядом с вами, используя все имеющиеся у нас ресурсы", — заявил Стармер.

Поддержка Украины не изменится после смены правительства

Кир Стармер также заверил, что его предстоящая отставка не повлияет на политику Великобритании в отношении Украины.

Он подчеркнул, что независимо от смены премьер-министра Лондон и впредь будет поддерживать Киев в борьбе против российской агрессии.

"Дело в том, чтобы четко осознать, кто здесь является агрессором. И тот факт, что в ближайшие дни в Великобритании появится новый премьер-министр, нисколько не меняет эту динамику. Позиция Великобритании останется неизменной, мы не отступим", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершил последний визит в Киев накануне своей отставки. В рамках визита британский премьер и президент Украины почтили память украинских воинов, погибших в борьбе с российским агрессором. Зеленский поблагодарил Кира Стармера за его поддержку Украины и за сотрудничество во время полномасштабной войны. Также президент Украины наградил Стармера орденом Свободы за его поддержку украинского народа.

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