Зеленский поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После завершения необходимых юридических процедур глава государства планирует обратиться в Верховную Раду с представлением о его назначении на эту должность.

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Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Ставка – на дальнобойные операции и технологическое превосходство

По словам президента, во время встречи с Евгением Хмарой они обсудили проведение украинских дальнобойных операций против России, обеспечение Сил обороны необходимыми средствами и дальнейшее развитие оборонного потенциала.

Зеленский подчеркнул, что Хмара обладает уникальным опытом организации современных технологических ударных операций, который должен стать основой развития украинской обороны.

"Евгений Хмара приобрел огромный, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне", – отметил глава государства.

Продолжит реформу оборонной сферы

Президент сообщил, что поручил Хмаре продолжить реформирование Министерства обороны и реализацию ключевых программ по укреплению украинской армии.

Речь идет, в частности, о прямом финансировании боевых бригад, справедливом распределении личного состава между подразделениями, максимальном обеспечении военных наземными роботизированными комплексами и всеми типами беспилотников, а также об оперативном выполнении договоренностей с международными партнерами.

Зеленский также подчеркнул, что преимуществами кандидата являются опыт управления Центром специальных операций "Альфа" СБУ, успешная организация дальних операций и опыт обеспечения внутренней безопасности в структурах Сил обороны.

Кандидатуру ещё должен поддержать парламент

По словам президента, пока Евгений Хмара будет исполнять обязанности министра обороны.

После завершения всех необходимых юридических процедур Зеленскийвнесет в Верховную Раду представление о назначении Хмары на должность министра обороны Украины.

Что известно о Евгении Хмаре

Евгений Хмара — генерал-майор Службы безопасности Украины, работающий в ее структуре почти 15 лет.

С апреля 2023 года он возглавлял Центр специальных операций "А" СБУ, а с августа 2025 года по январь 2026 года был начальником Центра специальных операций "Альфа". До этогоон руководил Центром специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов.

С начала полномасштабного вторжения Хмара непосредственно участвовал в боевых действиях. Сначала он принимал участие в освобождении Киевской области, а впоследствии воевал в Донецкой области, в частности участвовал в боях за Северодонецк и Лисичанск.

Одной из самых известных операций под его руководством стало освобождение острова Змеиный летом 2022 года. После неудачной первой попытки из-за действий российской авиации спецназовцы "Альфы" смогли высадиться на острове с вертолетов и выполнить боевую задачу. Сам Хмара называл эту операцию "одной из знаковых побед над врагом" в военном, экономическом и психологическом измерениях.

В СБУ отмечают, что Центр специальных операций "А" стабильно входит в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по количеству уничтоженной техники и живой силы противника с помощью беспилотников. В частности, операторы дронов подразделения принимали непосредственное участие в спецоперации "Паутина".

Евгений Хмара является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. Также он награжден орденом "За мужество" III степени и знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг".

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