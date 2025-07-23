'Никто никого не ликвидировал': Малюк назвал принятие закона о САП и НАБУ возвращением к нормам Конституции

Принятие законопроекта №12414, который уже подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, является "возвращением к Конституции". Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро "не ликвидированы", более того, остаются работать именно "независимыми органами".

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Такое заявление сделал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Также об этом заявил Гарант Конституции, глава украинского государства.

"Мы живем в правовом государстве и основной закон – это Конституция. Никто никого не ликвидировал. И САП, и НАБУ не ликвидированы, они продолжают существовать и продолжают качественно работать. Насколько я понимаю, это просто возвращение к Конституции", – в частности, сказал глава СБУ.

Именно так он ответил на вопрос журналистов, подытоживая встречу с представителями стран G7, где речь шла о задержании нескольких работников НАБУ по подозрению в госизмене. Именно после этого задержания в парламенте и был принят указанный законопроект.

Правда, Малюк отметил, что он "не законотворческий", и посоветовал задавать вопросы о новом законе непосредственно нардепам.

Глава СБУ подчеркнул, что САП и НАБУ остаются независимыми органами.

"Но по Конституции генеральный прокурор один в стране. Не может быть какого-то дубляжа или тавтологии. Считаю, что именно этим руководствовались наши законотворческие", – предположил он и добавил, что закон был принят, чтобы САП и НАБУ "не превратились в какого-то монстра".

Также Василий Малюк предположил, что антикоррупционеры "будут только в восторге от того, что генпрокурор подбросит им какие-то свежие идеи".

"Он, в отличие от них, поддерживал обвинение Януковича, а они этого не делали. Он им расскажет какие-то отдельные тонкости. Они это используют в своей работе. Поэтому я бы не делал из этого каких-то негативных выводов", – объяснил свое мнение глава СБУ.

Об этом также в своем обращении к стране сказал президент Владимир Зеленский.

"Конечно, что НАБУ и САП будут работать. И важно, что генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона", – частности, отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ и ОГПУ заявили о проведении спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ и разоблачении новых фактов утечки информации с ограниченным доступом из этой структуры.

В частности, речь идет о задержании "крота" ФСБ в рядах Нацбюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

Также в Службе отчитались о разоблачении действующего народного депутата Федора Христенко в работе на Россию.

А уже 22 июля Рада поддержала законопроект, который может ограничить полномочия НАБУ и САП. Что интересно – законопроект был с необычайной скоростью в тот же день подписан председателем Рады и Гарантом Конституции.

В НАБУ и САП были недовольны таким законотворчеством нардепов; в нескольких городах включая столицу состоялись соответствующие митинги протеста.

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