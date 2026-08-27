О футболе – как же без него… В конце мая финишировал 35-й чемпионат Украины по футболу, а в первый день августа стартовал сезон-2026/2027.

Видео дня

Состав участников вы хорошо знаете. Знаете, кто они, кто дебютанты, кто неудачники, кто стал лучшим бомбардиром прошлого сезона.

Первая часть нынешнего чемпионата завершится 21 декабря. 27-28 февраля 2027 года наш главный футбольный турнир возобновится. 4 июня состоится заключительный, 30-й тур.

Чемпионом Украины в 16-й раз, в год своего 90-летия, стал донецкий "Шахтер". Обладателем Кубка Украины в 14-й раз стало киевское "Динамо". 20 мая во Львове в финале столичная команда обыграла клуб Первой лиги ФК "Чернигов" – 3:1. Вот каким был путь "Динамо" к завоеванию почетного трофея.

1/16 финала: "Александрия" – "Динамо" – 1:2.

1/8 финала: "Динамо" – "Шахтер" – 2:1.

1/4 финала: "Динамо" – "Ингулец" – 2:0.

1/2 финала: "Буковина" – "Динамо" – 0:3.

Финал: "Динамо" – ФК "Чернигов" – 3:1.

На полуфинальном матче "Буковина" – "Динамо" на стадионе в Тернополе присутствовало 14 500 зрителей.

Немало неожиданных результатов было в матчах минувшего чемпионата. Один из них заслуживает особого внимания. Матч 25-го тура, который состоялся 26 апреля, киевское "Динамо" проводило в гостях у "Кривбасса".

После первого тайма гости проигрывали – 1:4. Однако в итоге победу со счетом 6:5 одержали киевляне. 11 забитых мячей!

Это самый результативный матч в истории чемпионатов Украины. Ранее рекордом по количеству голов в одной игре высшей лиги были 10 мячей. Такой счет был зафиксирован в восьми матчах.

Вот шесть из них:

16.05.1997 г.: "Шахтер" – "Торпедо" – 9:1.

06.10.2014 г.: "Динамо" – "Металлург" (Донецк) – 9:1.

29.11.2015 г.: "Волынь" – "Металлург" (Запорожье) – 9:1.

20.09.1998 г.: "Динамо" – "Прикарпатье" – 7:3.

15.04.2023 г.: "Металлист" – "Верес" – 5:5.

09.05.2015 г.: "Говерла" – "Шахтер" – 3:7.

Любите футбол, играйте в футбол, и пусть с большим счетом побеждают ваши любимые команды!