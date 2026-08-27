Магучих сенсационно проиграла на Бриллиантовой лиге украинке-рекордсменке и своей главной сопернице. Видео

Мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих проиграла заключительный этап регулярного сезона Бриллиантовой лиги в Швейцарии. 24-летняя днепрянка прыгнула в Цюрихе на 1.96м. Второй стала еще одна украинка – Ирина Геращенко.

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Победу добыла главная соперница Ярославы Никола Олислагерс. Австралийская атлетка завершила выступление с показателем 2.02, прыгнув на эту высоту в шестой раз в карьере и установив рекорд сезона. Третье место у Марии Вукович (Сербия).

Третья украинка Юлия Левченко заняла девятое место (1.89м).

Магучих вышла в сектор на высоте 1.93 м, в то время как остальные спортсменки кроме Олислагерс и Паттерсон стартовали с 1.80м. И Геращенко и Левченко все три планки (1.80м, 1.85 м, 1.89 м) покорили с первого раза.

На отметке 1.96м выступление продолжили и Геращенко и Магучих. Левченко завершила выступление с показателем 1.89м.

К планке 1.98м в секторе осталось лишь 6 спортсменок. Ирина Геращенко ее взяла с первого раза, в то время как Ярослава неожиданно сбила снаряд пятками.

После этого Магучих перенесла высоту на 2 метра. К этому моменту борьбу за "золото" кроме Ярославы продолжали Ирина Геращенко, Никола Олислагерс и Мария Вукович.

Магучих не взяла 2 метра ни с одной из двух попыток, в то время как Ирина повторила свой рекорд карьеры. Вукович тоже выбыла.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих с 2 метрами выиграла 12-й этап, который прошел в польской Силезии. Ее соотечественница Ирина Геращенко (1.98м) стала второй.

В августе Ярослава выиграла третье подряд "золото" чемпионата Европы, став лучшей в Бирмингеме с результатом 1,97 м и сравнявшись с достижением по количеству последовательных побед на европейских первенствах.

Ранее Магучих поднялась на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира в помещении в Торуне, а также не оставила соперницам шансов на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Летом Магучих вернулась на чемпионат Украины впервые с 2021 года и уверенно победила во Львове, преодолев высоту 2,01 м. Этот результат, показанный на национальном турнире, остается ее лучшим достижением в нынешнем сезоне.

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