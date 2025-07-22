'Борьба с российскими агентами является приоритетной задачей СБУ': Малюк на встрече с G7 объяснил задержание работников НАБУ

Для правоохранительных органов Украины "нет исключений" в работе по пресечению враждебного влияния. Более того, в условиях навязанной нам войны борьба с российскими агентами является приоритетной задачей Службы безопасности Украины.

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Именно так глава СБУ Василий Малюк на встрече с представителями стран-членов G7 объяснил громкое задержание некоторых работников Национального антикоррупционного бюро. Он подчеркнул, что подчиненная ему Служба "действовала исключительно в рамках закона и в интересах национальной безопасности нашего государства".

"В условиях полномасштабной войны наличие агентов страны-агрессора в любом государственном органе является совершенно неприемлемым. Для нас нет исключений, мы будем и в дальнейшем искоренять враждебное влияние везде. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб, и мы будем и далее заниматься этим вместе с руководством Бюро, активно помогая им в этом", – отметил Василий Малюк.

Глава украинской спецслужбы отметил, что СБУ и Офис генпрокурора собрали "основательную доказательную базу" по всем подозреваемым, поэтому задержание и объявление им подозрения, как и объявление заочного подозрения в госизмене беглому нардепу Федору Христенко (последний, по версии следствия, имел влияние на деятельность НАБУ), были вполне оправданы.

Во встрече с представителями G7, также приняли участие генеральный прокурор страны Руслан Кравченко и глава Госбюро расследований Алексей Сухачев. Они подтвердили слова Малюка.

"Было осуществлено надлежащее процессуальное руководство и проверена законность всех собранных доказательств. Все следственные действия проведены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд также подтвердил законность полученных доказательств и обоснованность подозрений. Для Офиса Генерального прокурора, как и для коллег из СБУ и ГБР, на первом месте – соблюдение закона", – отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

В свою очередь глава ГБР Алексей Сухачев добавил, что "ГБР, СБУ и ОГПУ продолжают совместную работу по противодействию преступлениям в высших эшелонах власти", и такая работа будет выполняться "безотносительно к тому, в каких структурах и на каких должностях работают наши фигуранты".

Таким образом, представители стран G7 получили исчерпывающие ответы на свои вопросы относительно спецоперации СБУ и ОГПУ по нейтрализации "крота" в НАБУ, отметили в Службе

Отдельно Василий Малюк также рассказал представителям G7 об уникальной спецоперации "Паутина" и о третьем поражении Крымского моста, и добавил, что Центр спецопераций СБУ постоянно находится в тройке лидеров Сил обороны по уничтожению вражеской техники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ и ОГПУ заявили о проведении спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ, и разоблачении новых фактов утечки информации с ограниченным доступом из этой структуры.

В частности, речь идет о задержании "крота" ФСБ в рядах Нацбюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

Также в Службе отчитались о разоблачении действующего народного депутата Федора Христенко в работе на Россию.

Между тем 22 июля Рада поддержала законопроект, который может ограничить полномочия НАБУ и САП.

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