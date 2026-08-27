"Укрзалізниця" сделала бесплатными все платные залы на вокзалах из-за задержек поездов: как долго это продлится

"Укрзалізниця" в четверг, 27 августа, сделала бесплатными все платные залы ожидания на вокзалах страны. Воспользоваться ими пассажиры смогут до утра пятницы из-за существенных изменений в расписаниях движения поездов.

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Об этом "Укрзалізниця" сообщила в своём Telegram-канале. Там отметили, что изменения в расписаниях связаны с угрозой баллистических ударов и атаками реактивных "шахидов".

Пока железнодорожники работают над восстановлением расписания и обеспечением безопасного движения поездов, вокзалы остаются открытыми для пассажиров. Бесплатно пользоваться платными залами ожидания могут все, кто вынужден ждать свой поезд, в частности семьи с детьми и пожилые люди.

На вокзалах для пассажиров также доступны вода и чай. Кроме того, работают "Пункты стойкости", где можно зарядить устройства и переждать вынужденную задержку.

В "Укрзалізниці" подчеркнули, что железнодорожники продолжают работать над восстановлением движения и обеспечением безопасности пассажиров. В компании отметили, что делают все возможное, чтобы каждый пассажир безопасно добрался до места назначения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 27 августа в Украине массово задерживаются поезда из-за российских обстрелов. Отдельные рейсы отставали от графика на 7–9 часов, а некоторые международные поезда — более чем на 12 часов.

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