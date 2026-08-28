Задерживают всех подряд: в США побили рекорд по количеству задержаний мигрантов без криминального прошлого

В июле американская миграционная служба ICE задержала рекордное количество людей, большинство из которых не имели обвинений или судимостей за уголовные преступления. Среди задержанных были люди, которые находились в США на законных основаниях, подавали заявления о предоставлении убежища или имели временный законный статус.

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Новые федеральные данные были получены Deportation Data Project в результате судебного иска о доступе к публичным записям. Их проанализировала The New York Times. Данные охватывают все задержания ICE до 5 августа и позволяют проследить изменения в работе службы.

Усиление задержаний

В июне ICE провела около 43 тысяч задержаний, а в июле этот показатель вырос примерно до 49 тысяч. Доля задержанных, имевших предыдущую судимость за насильственное преступление, снизилась до менее чем 4%.

Среди людей, задержанных в рамках кампании администрации Дональда Трампа, были лица, состоящие в браке с гражданами США, люди, которые въехали в страну легально и ожидали рассмотрения своих ходатайств о предоставлении убежища, а также те, кто имел временный законный статус, который администрация пыталась отменить.

Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что администрация выполняет обещания по задержанию и депортации преступников. По его словам, объектом миграционного контроля является каждый человек, незаконно пребывающий в стране.

Масштаб кампании

Число задержаний приблизилось к показателям, которые ранее не фиксировались почти во всех штатах. Даже в малонаселенных Монтане и Вермонте уровень задержаний вырос более чем вдвое.

Наибольший рост зафиксировали во Флориде и Техасе – штатах с большим количеством нелегальных мигрантов, руководство которых поддерживает жесткую миграционную политику администрации Трампа. В то же время рост коснулся штатов как с республиканским, так и с демократическим руководством. В Нью-Джерси и Нью-Мексико количество задержаний удвоилось, хотя оба штата в этом году приняли законы, ограничивающие сотрудничество местных властей с ICE.

ICE также увеличила численность сотрудников. В июне в агентстве работали около 29 тысяч человек по сравнению с примерно 21 тысячей на момент возвращения Трампа в Белый дом.

Кроме того, служба расширила программу 287(g), которая позволяет местным и штатным правоохранителям получать полномочия по задержанию мигрантов. В настоящее время на такие задержания приходится около 14 % всех случаев.

Во Флориде при администрации Трампа в рамках этой программы было произведено не менее 15 тысяч задержаний, а в Техасе – почти 10 тысяч. В Вайоминге и Западной Вирджинии доля таких задержаний превысила 50%.

Задержания и депортации

Число людей в центрах содержания ICE сначала сокращалось, но впоследствии снова начало постепенно расти. Агентство пока не достигло заявленной цели в 100 тысяч мест для содержания, однако осенью должны открыться несколько новых объектов.

Кроме того, администрация может вернуться к плану переоборудования складских помещений в центры содержания. Это создает возможность для дальнейшего увеличения их вместимости в течение следующего года.

После лета прошлого года США в среднем депортировали более тысячи человек ежедневно. Количество депортационных рейсов начало расти весной, а в июле достигло рекордного показателя – не менее 329 рейсов за пределы страны, по данным ICE Flight Monitor, проекта Human Rights First.

Глава Министерства внутренней безопасности Марквейн Маллен после утверждения в должности весной обещал менее заметное, но более эффективное правоприменение. По данным, ICE в настоящее время приблизилась к недавно установленной цели в 2 тысячи задержаний ежедневно .

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Государственный департамент США готовится отозвать деловые и туристические визы B1 и B2 у иностранцев, которые подали или подают заявления на получение убежища в США. Потенциально это может коснуться до 200 тысяч человек. Процедуру планируют проводить совместно с Министерством внутренней безопасности США.

Это является частью более широкого ужесточения визовой и иммиграционной политики администрации Трампа. За последние 18 месяцев Госдепартамент уже отозвал около 175 тысяч виз, а также усилил проверки заявителей, в частности в отношении их активности в социальных сетях.

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