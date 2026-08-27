Три свежих факта об оккупированной Херсонской области:

Видео дня

– подтверждается острая нехватка крови для раненых российских силовиков всех категорий. Об этом написали мониторинговые каналы, мои источники подтверждают;

Далее текст на языке оригинала.

– з курортних регіонів (Генічеськ, Скадовськ) російські окупанти тікають з баз/готелів у житло місцевих мешканців, щоб бути у відносній безпеці, особливо цінуються коли будинки біля соціальної інфраструктури (садочки/школи). Знають, уроди, що по ним не б'ють;

– в степових районах навпаки – російські окупанти тікають з населених пунктів у посадки/ліси, там де вони є. Там кожне обійстя під щільним контролем СБС та інших підрозділів Сил оборони України.

Окупанти, ми вас бачимо.