Блог | Три свежих факта об оккупированной Херсонской области
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Три свежих факта об оккупированной Херсонской области:
– подтверждается острая нехватка крови для раненых российских силовиков всех категорий. Об этом написали мониторинговые каналы, мои источники подтверждают;
Далее текст на языке оригинала.
– з курортних регіонів (Генічеськ, Скадовськ) російські окупанти тікають з баз/готелів у житло місцевих мешканців, щоб бути у відносній безпеці, особливо цінуються коли будинки біля соціальної інфраструктури (садочки/школи). Знають, уроди, що по ним не б'ють;
– в степових районах навпаки – російські окупанти тікають з населених пунктів у посадки/ліси, там де вони є. Там кожне обійстя під щільним контролем СБС та інших підрозділів Сил оборони України.
Окупанти, ми вас бачимо.