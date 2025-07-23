'Это то, что действительно нужно для Украины': Зеленский прокомментировал ситуацию с законом о НАБУ и САП. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что закон №12414 о деятельности НАБУ и САП, который он подписал 22 июля, не остановит работу этих институций. Он заверил, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российских влияний.

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"От этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше", – сказал Зеленский. Об этом говорится в обращении гаранта к гражданам, которое было опубликовано в ночь на среду, 23 июля.

"Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться", – заявил президент.

Он сообщил, что провел разговоры с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко и председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком. Речь шла о различных вызовах, все это обсудили.

"Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело", – сказал Зеленский.

О чем закон №12414

22 июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект, предусматривающий ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Речь идет о законопроекте №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору.

Еще до голосования в НАБУ и САП выступили против принятия этого законопроекта и призвали депутатов не голосовать за "окончательное уничтожение независимости антикоррупционной системы в Украине". Мы рассказывали, почему вокруг решения ВР разгорелся скандал и как на него отреагировали в Евросоюзе.

Какие изменения предусматривает документ

Согласно принятому законопроекту:

генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров – это решает только генпрокурор.

В Украине прошли мирные акции против законопроекта

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие опасались, что в случае вступления его в силу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

Украинцы требовали, чтобы глава государства наложил вето на законопроект, однако этого не произошло. Вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Сделал это и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Закон об ограничении НАБУ и САП был опубликован на сайте официальной парламентской газеты "Голос Украины". Он вступил в силу со среды, 23-го июля.

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