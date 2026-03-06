'Нет ответственности за действия': Каллас заявила, что хаос на Ближнем Востоке начался с действий России

Переход к силовой политике в целом, и боевые действия, происходящие сейчас на Ближнем Востоке в частности, являются прямым следствием общего разрушения международного права. А началось разрушение международного права с действий России в отношении Украины.

И хотя Россия "уже не та сверхдержава", которой была когда-то, она все будет оставаться "основной угрозой для мирового порядка". Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас во время выступления в Цюрихском университете.

Война на Ближнем Востоке

"Сейчас модно говорить о том, что послевоенный международный порядок разрушается на наших глазах. Сегодня хаос, который мы видим на Ближнем Востоке, является прямым следствием разрушения международного права. Он начался, когда Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, вторглась к своему соседу безнаказанно и с определенным цинизмом", – в частности, сказала Кая Каллас.

По ее словам, это стало сигналом всему миру, что уже "нет ответственности за собственные действия, а все сводки правил выброшены в окно". Именно поэтому "мы обречены видеть повторные нарушения закона, беспорядок и хаос", пока не произойдет "восстановление международного права вместе с ответственностью".

Экзистенциальная угроза

"На пороге Европы мы имеем экзистенциальную угрозу. Военная кампания России началась еще с Грузии в 2008 году, далее – Крым в 2014 году, Сирия как испытательный полигон в 2015-м, а затем полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Но Донбасс не является конечной целью России", – предупредила главный дипломат ЕС.

Она напомнила, что Европа уже отражает российские кибератаки, направленные против экономики, российские диверсии на объектах подводной инфраструктуры и попытки РФ разорвать европейские альянсы и подорвать общественную сплоченность. Кроме этого, Россия использует нефть и газ как оружие, "занимается военным запугиванием и даже бряцает своим ядерным арсеналом".

Россия уже не та

"Не сомневайтесь: Россия уже не та развивающаяся сверхдержава, какой она была 80 лет назад, когда определялся послевоенный мировой порядок. Ее экономика разбита и оторвана от европейских энергетических рынков. И после более чем десятилетия конфликта, включая четыре года полномасштабной войны в Украине, РФ едва продвинулась дальше границ 2014 года, понеся 1,2 миллиона жертв. Это полная противоположность блицкрига", – отметила Кая Каллас.

Однако именно Россия "будет оставаться основной угрозой для мирового порядка", поскольку "совершает самые ужасные нарушения международного права в истории ООН, и делает это безнаказанно", – подчеркнула европейский дипломат.

