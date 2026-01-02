На судне, которое подозревают в повреждении кабеля в Балтийском море, нашли подсанкционный груз

На борту задержанного в Финляндии грузового судна Fitburg финские таможенники обнаружили подсанкционный груз. Речь идет о конструкционной стали, импорт которой в ЕС запрещен.

Видео дня

Судно подозревают в повреждении кабеля связи в Балтийском море. Подробности сообщает финское издание Yle.

Что известно

В среду, 31 декабря 2025 года, финская полиция и пограничная служба Финляндии задержали в Финском заливе грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль. Это произошло сразу после обнаружения повреждения телекоммуникационного кабеля Elisa между Эстонией и Финляндией в Балтийском море, в причастности к которому заподозрили Fitburg.

В ходе задержания силовики десантировались на корабль, продолжавший движение с опущенной якорной цепью, с вертолета.

На борту находились 14 членов экипажа судна – граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана, их допросили.

Сейчас судно – 132-метровый сухогруз, ходящий под флагом Сент-Винсента и Гренадин в Карибском море – находится в финском порту Кантвик.

Сотрудники Таможенной службы Финляндии в тот же день, в среду, обследовали грузовое судно. В частности, они осмотрели трюмы и палубные конструкции.

В ходе проверки финские таможенники обнаружили рулоны конструкционной стали. Она попадает под санкции Европейского Союза: ввоз такой стали в ЕС запрещен.

"Таможня все еще расследует возможность применения законодательства ЕС о санкциях. Товары все еще задерживаются таможней. Таможня начала предварительное расследование для нарушения возможного нарушения санкционного законодательства", – пишет издание.

В таможенной службе Финляндии отметили, что стремятся как можно скорее достичь прогресса в упомянутом вопросе. Там также признались: еще до начала проверки получили информацию, что судно перевозит сталь.

"Поскольку стальные изделия широко подпадают под санкции против России, мы также решили задержать товары, которые были грузом судна, непосредственно перед фактической проверкой", – отметил директор таможни Микко Грёнберг.

Известно, что Fitburg не упоминается в официальных санкционных списках. Однако в Open Sanctions, которая составляет список санкций, ранее определяли его как судно, вызывающее интерес. Впрочем, это не равно подозрению в принадлежности к российскому теневому флоту.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду в Финском заливе был поврежден подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией.

Инцидент произошел в экономической зоне Эстонии.

По данным эстонского Министерства юстиции и цифровых технологий, за последние дни были повреждены четыре кабеля связи, соединяющие Эстонию с зарубежными странами, а также один кабель между островом Хийумаа и материком.

