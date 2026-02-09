'Украина является лучшим примером': польский генерал рассказал о подготовке к отражению вероятной российской агрессии. Видео

Польские военные готовят сценарии противодействия российской агрессии, в частности на случай, если Соединенные Штаты не придут на помощь. Украина, которая уже четвертый год обороняется от государства-агрессора РФ, является образцом для соседней страны.

Об этом рассказал стратегический советник начальника Генерального штаба Войска Польского, командующий Еврокорпуса (2024–2025), генерал-лейтенант Петр Блажеуш. Во время телеинтервью для TVP World у него спросили, верит ли он в способность Европы защитить себя самостоятельно.

"Я думаю, что мы можем это сделать вместе, и Украина является лучшим примером", – ответил генерал-лейтенант.

"Подумайте: когда РФ начала эту ничем не спровоцированную войну, полномасштабную войну, что мы ожидали относительно того, как долго Украина сможет защищаться? Мы давали им неделю-другую из-за мнимой "российской мощи". Сейчас продолжительность войны в Украине превысила продолжительность Второй мировой", – напомнил Блажеуш.

Ведущий спросил, верят ли европейцы в собственную победу. "Думаю, некоторые имеют определенные сомнения, но, я считаю, что они не учитывают пример Украины: что если есть воля, и, как я уже говорил, вера в победу – мы можем сделать это вместе. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть возможности, которые мы можем использовать совместно. Просто нам надо пользоваться ими с умом", – убежден генерал-лейтенант.

Журналист поинтересовался, готовится ли Варшава к сценарию, когда воевать придется без поддержки Вашингтона.

Блажеуш подчеркнул, что "всегда нужно иметь генеральный и отраслевые планы", а также схему действий, если предыдущие усилия не дали желаемых результатов.

"Поэтому естественно планировать все разнообразные сценарии, потенциально и в этом случае", – признал военный.

– 5 февраля Украина и Польша сделали шаг к углублению оборонного сотрудничества, подписав меморандум о совместном производстве в оборонно-промышленном комплексе. Документ предусматривает взаимодействие предприятий двух стран в изготовлении вооружения.

– Ранее польские власти официально заявили, что за масштабными кибератаками на объекты энергетики в конце декабря стоят российские спецслужбы. Удару подверглись по меньшей мере 30 объектов возобновляемой энергетики и теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает отоплением около 500 тысяч потребителей, причем это произошло во время сильных морозов и снегопадов.

