Не только нефтепродукты: Франция до сих пор покупает уран у России – Le Monde

Недавно во французском порту Дюнкерк были вновь зафиксированы факты импорта и экспорт урана из российского предприятия "Росатом" во французские EDF, Orano и Framatome. Хотя с февраля 2022 года поставки из российского энергетического сектора стали объектом 19 пакетов европейских санкций, они почти никак не коснулись такой сферы, как атомная энергетика.

Как отмечают в Greenpeace, Франция остается "тесно связанной" с российской группой "Росатом". Причем торговля ураном продолжается в условиях "почти полной непрозрачности", в свою очередь сообщает Le Monde.

Непрозрачные связи

За последние годы были задокументированы неоднократные прибытия грузовых судов из российских Санкт-Петербурга и Усть-Луги во французский порт Дюнкерк. В контейнерах на борту этих кораблей был уран.

И хотя Франция не импортирует добытое на территории России сырье, между 2022 и сентябрем 2025 года почти половина импорта происходила из дружественных стране-агрессору Казахстана и Узбекистана. И вообще "Росатом" остается главным иностранным игроком в горнодобывающей промышленности Казахстана – через дочернюю компанию Uranium One.

Зачем российские суда с ураном прибывали в Дюнкерк, если Франция не импортирует добытое на территории России ядерное сырье? Дело в том, что после добычи природный уран необходимо обогатить. Франция является одной из немногих стран Европы, имеющих собственные мощности для этого.

Но французы для обогащения урана почему-то пользуется услугами именно "Росатома".

Размеры ядерной торговли

Как отмечают в Le Monde, доля российского сырья в общем объеме импорта обогащенного урана во Францию "значительно уменьшилась " – с 67% в 2022 году до 24% в 2024 году. Однако не прекратилась полностью, хотя французская атомная отрасль и правительство неоднократно заявляли, что страна не зависит от России в вопросах функционирования АЭС.

Так, в 2025 году была зафиксирована по меньшей мере одна поставка.

Причем в ноябре 2025 года Франция возобновила собственный экспорт переработанного урана. Для повторного использования сырье можно переработать только на одном заводе в мире – в российском Северске, что в Сибири.

"Если "Росатом" является единственной крупной российской энергетической компанией, которая избежала санкций, то это именно из-за этой зависимости, которую чрезвычайно трудно обойти", – цитирует издание слова Полин Бойер, соответствующего эксперта Greenpeace.

По данным Института Брейгеля, в 2024 году уран составил более 700 миллионов евро из общей суммы в 22 миллиарда евро энергетического импорта ЕС из России.

В Еврокомиссии ранее сообщали о намерении заменить ядерное топливо из страны-агрессора, однако конкретные сроки пока неизвестны. При этом в 2024 году импорт российского урана во все страны ЕС превысил 835 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия предоставила официальное разрешение Германии на реализацию своей масштабной программы субсидирования сферы энергетики. Она предусматривает возведение новых газовых мощностей и оказание финансовой помощи промышленности из-за отказа страны от ядерной энергетики.

