Мы осуществляем самый дорогой энергетический переход': Мерц заявил, что отказ от ядерной энергетики был ошибкой. Видео

Еврокомиссия предоставила официальное разрешение Германии на реализацию своей масштабной программы субсидирования сферы энергетики. Она предусматривает возведение новых газовых мощностей и предоставление финансовой помощи промышленности для снижения затрат на электроэнергию.

Видео дня

Об этом сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц. По его словам, уже в этом году Бундестаг проведет тендер на строительство новых газовых электростанций общей мощностью 8 ГВт.

Что известно

Поскольку Германия отказалась от атомной энергетики, а также планирует прекратить использовать уголь, эти объекты станут сверхвысоким резервом на момент низкой генерации из возобновляемых источников.

"Отказ от ядерной энергетики был серьезной стратегической ошибкой. Сейчас мы осуществляем самый дорогой энергетический переход во всем мире. Сейчас я не знаю ни одной другой страны, которая бы так усложняла и удорожала жизнь, как Германия", – говорит канцлер.

Он также добавил, что федеральное правительство хочет исправить это, но мощностей для производства энергии недостаточно. Министр экономики Германии Екатерина Райхе, в свою очередь, уже объявила о своем намерении уменьшить расходы на энергетический переход.

Запуск объектов запланирован до 2031 года, подчеркнул канцлер. Отдельно предусмотрено создание дополнительных 4 ГВт генерационных мощностей для низкоуглеродных источников и станций, которые способны быстро перейти на использование водорода. Заметим, что последние три немецкие АЭС вывели из эксплуатации в апреле 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в компании ДТЭК заявляли, что хорватское правительство предоставит Украине критически важное энергетическое оборудование из выведенных из эксплуатации электростанций для содействия ремонту энергообъектов, поврежденных в результате более 220 российских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!