'Не сомневайтесь': Домбровскис заверил, что Россия будет привлечена к ответственности за удар по укрытию ЧАЭС

Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис заявил, что Россию привлекут к ответственности за удар по укрытию на Чернобыльской АЭС. Чиновник отметил необходимость немедленного начала восстановительных работ.

Видео дня

Еврокомиссар выступил с этим заявлением во время Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности, которая состоялась недавно. О позиции европейской стороны сообщил корреспондент Укринформа с места события.

По словам Домбровскиса, Европейский Союз уже много лет поддерживает Украину в сфере ядерной безопасности."ЕС был на передовой международных усилий по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и поддержки ядерной безопасности в Украине", – сказал он.

Угроза для Европы

Домбровскис обратил внимание на риски, которые возникли после атаки. Он подчеркнул, что удар по укрытию может иметь последствия не только для Украины, но и для всей Европы. И это звучало как предупреждение без преувеличений.

"Не сомневайтесь: Россия будет привлечена к ответственности, но ждать этого – не вариант", – подчеркнул он.

Чиновник добавил, что восстановление объекта должно произойти как можно скорее. По его словам, Европейский Союз будет участвовать в этих работах. Он также напомнил, что ЕС уже инвестировал значительные средства в безопасность ЧАЭС.

Факты и последствия

Европейский Союз с 1991 года выделил более 1 млрд евро на ядерную безопасность в Украине. Значительная часть этих средств пошла на строительство Нового безопасного конфайнмента, причем более четверти его стоимости профинансировали именно европейские партнеры.

Напомним, 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС. Ликвидацию последствий атаки завершили 7 марта того же года. По оценкам экспертов МАГАТЭ, объект после удара потерял часть ключевых функций безопасности, однако основные конструкции и системы мониторинга остались целыми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!