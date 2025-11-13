'Не могут оставаться на должностях': фракция 'Слуга народа' поддержит отставку министров энергетики и юстиции

В среду, 12 ноября, стало известно о том, что два министра в Кабмине оставляют свою должность на фоне коррупционного скандала. Это Светлана Гринчук и Герман Галущенко. Они возглавляли министерство энергетики и юстиции, соответственно.

Позже стало известно о том, что партия "Слуга народа" поддержит их отставку на заседании Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Заявления министра юстиции и министра энергетики Украины об отставке будут рассмотрены на ближайшем заседании Верховной Рады", – говорится в заявлении.

Юлия Палийчук отмечает, что фракция "Слуга народа" разделяет позицию президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому, по ее словам, данные члены правительства не могут оставаться на должностях. И решение об их увольнении будут приняты в кратчайшие сроки, на ближайшем пленарном заседании.

"Мы поддерживаем действия, направленные на всестороннюю борьбу с коррупцией. Каждое нарушение должно получить четкий юридический ответ, а приговоры должны быть неотвратимыми", – резюмировала позицию фракции пресс-секретарь.

Что предшествовало

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду представление об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции. Рада рассмотрит его во вторник, 18 ноября.

Также на внеочередном заседании Кабмина утром 12 ноября правительство отстранило министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей на фоне масштабного коррупционного скандала с "Энергоатомом".

Что известно о коррупционном скандале вокруг "Энергоатома"

В Украинеразоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали проценты от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас", во время которой провели обыски у бывшего бизнес-партнера президента Зеленского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики.

По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем создала "систему откатов". Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам группировки 10-15 процентов от контракта. Эти деньги потом "отмывались" через офис в Киеве.

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки с записями переговоров участников схемы.

НАБУ и САП объявили подозрения 7 членам преступной организации, которая влияла на стратегические госпредприятия, в частности "Энергоатом". Пятеро участников группы уже задержаны.

Подозрения получили:

бизнесмен – руководитель преступной организации(на записях – "Карлсон "; предположительно, Тимур Миндич );

"; предположительно, ); бывший советник министра энергетики ( "Рокет "; предположительно, Игорь Миронюк );

"; предположительно, ); исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" ("Тенор"; вероятно, Дмитрий Басов );

); четыре человека – "работники" бэк-офиса по легализации средств.

НАБУ установило, что руководителем схемы "Энергоатома" был человек под позывным "Карлсон". Бюро не раскрывает имен, однако, вероятно, речь идет о Тимуре Миндиче.

Именно он контролировал финансовые потоки и отмывание средств через так называемую прачечную. Миндич координировал распределение денег и влияние на чиновников для решения вопросов в собственных интересах.

По данным прокурора САП, в течение 2025 года Миндич имел влияние на министра энергетики Германа Галущенко ("Профессора") и на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.

Деньги легализовали через отдельный офис в Киеве, принадлежавший семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача,

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Галущенко и министр энергетики Гринчук должны уйти в отставку. Их увольнение будет оперативным, подчеркнул глава государства.

