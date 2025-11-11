В "Энергоатоме" обнаружили новый след госизменника Деркача: нардеп напомнил о громком случае на фоне нового расследования

После побега в Россию экс-нардеп-предатель Андрей Деркач сохранил свое влияние в Украине, благодаря чему способствовал коррупционным схемам и помогал союзникам и партнерам. Например, один его экс-помощник оказался причастным к громкому расследованию "Мидас", а другому помогли легально выехать за границу, откуда он подал на увольнение.

Это в очередной раз продемонстрировало существующий в Украине след Деркача в контексте нового громкого коррупционного скандала с "Энергоатомом", в котором снова фигурирует его другой экс-помощник – Игорь Миронюк. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Он напомнил, что в начале 2023 года на тот момент президент "Энергоатома" Петр Котин (сейчас он тоже находится за границей) подписал исполнительному директору по персоналу компании Олегу Бояринцеву 2-недельный отпуск с правом выезда за границу. Хотя таких полномочий Котин на самом деле не имел.

После того, как Бояринцев уехал, он подал заявление на увольнение, а 15 февраля "Энергоатом" его уволил. Кроме того, ему выплатили компенсацию за отпуск.

"В Украину он до сих пор не вернулся и, говорят, что и не собирается", – подчеркивает Железняк, иронично называя это "программой защиты свидетелей".

Новый след Деркача

10 ноября в Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Фигурантами дела являются бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома", известный бизнесмен и четверо работников бэк-офиса. Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье Андрея Деркача, через который легализовали и отмывали около 100 млн долларов.

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки с записями переговоров участников схемы. Советником министра, по данным Железняка, является Игорь Миронюк, который на опубликованных записях подписан как "Рокет", и именно он обсуждал с подрядчиками различных проектов на государственных энергетических компаниях условия сотрудничества. Ранее же Миронюк много лет был помощником и приближенным лицом к Деркачу.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала операции "Мидас", сосредоточенной вокруг коррупции в сфере украинской энергетики, детективы в результате обысков изъяли более 4 млн долларов. Деньги распределялись в соответствии с указаниями руководства преступной организации.

