Операция "Мидас": НАБУ раскрыло, как работала откатная империя "Энергоатома" и кто на самом деле руководил государственным гигантом

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика. Фигурантами дела являются бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома", известный бизнесмен и четверо работников бэк-офиса.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Операция по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики Украины раскрыла сложную схему получения незаконных доходов, которая действовала годами.

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение откатов от контрагентов АО "НАЭК "Энергоатом" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам навязывались условия уплаты "отката" во избежание блокировки платежей или лишения статуса поставщика – эта практика получила название "шлагбаум".

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики – "Рокет" (по данным нардепа Железняка, Игорь Миронюк), бывший правоохранитель, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома" – "Тенор" (по данным Железняка, Дмитрий Басов), известный бизнесмен (вероятно, Тимур Миндич) и четыре физических лица – работники бэк-офиса компании. Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансовых потоков.

Особую роль в схеме играли "Рокет" и "Тенор". Они отвечали за сбор средств с контрагентов "Энергоатома" и имели влияние на должностных лиц компании и министерства, что позволяло им расставлять своих людей на ключевые должности, блокировать платежи и пытаться контролировать другие предприятия энергетического сектора.

"Рокет" фактически взял под контроль проведение закупок и выполнение уже заключенных договоров через подконтрольных должностных лиц компании – "Тенора" и директора по финансам и бюджетированию. Именно "Рокет" организовывал схему получения неправомерной выгоды от контрагентов государственной компании.

"Тенор" мог принимать решения по оплате даже вопреки указаниям руководителя "Энергоатома" (тогда – Петр Котин). Часть денег собирали работники АЭС, чтобы потом передать "Тенору" под видом вывода средств на текущие расходы. "Рокет" и "Тенор" знали, что с "Энергоатома" невозможно взыскать средства по судебному решению из-за запрета на время войны, и активно пользовались этим при шантаже контрагентов.

В частности, на пленках коррупционеры обсуждают проект по защите трансформаторных подстанций на 4 млрд грн. Они жалуются, что за предыдущий контракт на сумму 3 млрд они получили лишь 90 тысяч долларов или 90 млн грн – не установлено.

По информации НАБУ, расследование длилось более 15 месяцев, в течение которых проведено более 70 обысков на предприятиях энергетического сектора и по месту жительства фигурантов. Пленки подтверждают, что организаторы контролировали кадровые решения, движение финансовых потоков и закупки стратегического предприятия с годовым доходом более 200 млрд грн, фактически управляя компанией "из тени".

На записях, датированных 9 июля 2025 года, фигуранты обсуждают "сумасшедшие" суммы на строительство защитных сооружений, повышение откатов и заседания обновленного Кабинета министров. Другие записи, от 14 мая 2025 года, свидетельствуют о выплатах "зарплат" неназванным лицам и распределении собранных средств.

Представители НАБУ отмечают, что обнародованные материалы – лишь часть доказательной базы. В бюро обещают вскоре опубликовать другие материалы большого расследования.

