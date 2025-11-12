'Это вопрос доверия': Зеленский инициировал отставки министров юстиции и энергетики. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук "не могут оставаться на должностях". Их увольнение будет оперативным.

"Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать", – заявил глава государства в вечернем обращении в среду, 12 ноября. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Увольнения и санкции после скандала вокруг "Энергоатома"

Президент сообщил, что провел детальное совещание с премьер-министром Юлией Свириденко.

"Первое – должна быть максимальная чистота в энергетике, всех процессов абсолютно. И каждое расследование правоохранителей, антикоррупционеров я поддерживаю, мы поддерживаем, и это абсолютно четкая и одинаковая для всех позиция. Никаких схем – и хорошо, что Кабинет министров Украины будет оказывать полное содействие следствию и всем процессуальным, судебным действиям", – сказал Зеленский.

Он анонсировал, что произойдет очищение и перезагрузка управления "Энергоатомом".

Следующий шаг – оперативное отстранение от должностей Галущенко и Гринчук с последующим увольнением. Зеленский попросил главу правительства, "чтобы были заявления об отставке от этих министров", а также призвал депутатов Верховной Рады поддержать решение.

"И дальше все должно решаться в юридической плоскости", – отметил он.

Третий шаг – это решение СНБО о санкциях (по представлению Кабмина) против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ по "Энергоатому".

"Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключения электричества, русские удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то там есть схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей... Сейчас нам всем надо защитить Украину. Подставлять государство – значит отвечать за это. Нарушать закон – значит отвечать за это", – сказал президент.

В конце он поблагодарил всех, кто остается с Украиной, защищает нашу страну и украинцев. "Слава Украине!" – заключил Зеленский.

– В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

– Семи членам преступной организации было объявлено о подозрении. Пятерых задержали, двум удалось выехать за границу.

– По информации НАБУ и САП, руководил схемой человек с прозвищем "Карлсон"; он координировал распределение денег и отмывание средств через так называемую прачечную, влиял на чиновников в собственных интересах и тому подобное. Официально антикоррупционные органы не раскрывают имени, однако, вероятно, речь идет о Тимуре Миндиче.

