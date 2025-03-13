Не хотим дальнейшего кровопролития: Турция отреагировала на переговоры Украины и США

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал страну-агрессора Россию поддержать предложенный Соединенными Штатами шаг к переговорам о мире в Украине и, в частности, согласиться на 30-дневное прекращение огня. В Турции приветствовали и переговоры Украины и США, и все позиции сторон, обнародованные по факту этих переговоров.

Видео дня

Об этом Эрдоган сказал после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По его словам, "ситуация в российско-украинской войне" была на повестке дня этой встречи.

"Мы считаем положительным и важным согласие Украины на прекращение огня во время переговоров между США и Украиной. И теперь мы хотим, чтобы Россия отреагировала на это конструктивно", – сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция хочет, чтобы "наши соседи закончили войну справедливым миром".

"Отношение Турции к этой войне было достаточно очевидным с ее первого дня. Мы не хотим дальнейшего кровопролития. Если последние события обеспечат возвращение России и Украины за стол переговоров, мы готовы внести любой вклад в установление справедливого и крепкого мира, включая организацию переговоров", – предложил турецкий президент.

Эродоган добавил, что "наш край насытился войнами, конфликтами и слезами, но есть надежда, что регион быстро выйдет из сложной ситуации, в которой он пребывал длительное время, и обретет мир и стабильность".

Отдельно президент Турции отметил, что его страна все еще рассчитывает на членство в ЕС, потому что это будет только на пользу Европы.

"Если Европейский Союз стремится повернуть вспять потерю силы и высоты, он может добиться этого только благодаря полноправному членству Турции", – сказал Эрдоган.

Напомним, что высшее руководство Турции совместно с вооруженными силами страны рассматривает возможность отправки военной миротворческой миссии в Украину. По словам Ердогана, Анкара готова сотрудничать с ЕС в развитии европейской архитектуры безопасности, в частности, в поддержке мира в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 11 марта, в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение по прекращению войны с Россией.

По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

В частности, на предложение Украины первых трех шагов к началу переговоров – перемирие в море, запрет воздушных ударов и начало масштабного обмена пленными – США предложили более широкий шаг. А именно – ввести полное прекращение огня на всей линии боевых действий.

По словам высшего военно-политического руководства Украины, наша страна готова принять указанное предложение о введении 30-дневного перемирия – в случае согласия России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!