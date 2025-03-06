В Турции готовы рассмотреть возможность отправки своих миротворцев в Украину – СМИ

Высшее руководство Турции совместно с вооруженными силами страны рассматривает возможность отправки военной миротворческой миссии в Украину. Анкара готова сотрудничать с ЕС в развитии европейской архитектуры безопасности, в том числе в поддержке мира в Украине, если отправка миротворцев будет признана необходимой для установления региональной стабильности и мира.

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Об этом заявил спикер министерства обороны Турции, контр-адмирал Зеки Актюрк. Он подчеркнул, что хотя тема турецких миротворцев в Украине активно продвигается в масс-медиа, "концептуальной основы" такой миссии еще не существует.

По словам представителя турецкого оборонного ведомства, мир в Украине и европейская безопасность – связанные задачи.

"Как член НАТО и ОБСЕ как страна-кандидат на вступление в ЕС, Турция с ее сильной армией в оборонной промышленности является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности и важной ролью в разрешении региональных кризисов. В процессе, когда архитектура безопасности изменяется вследствие последних событий, обеспечить европейскую безопасность без нашей страны невозможно", – отметил представитель министерства обороны Турции.

Он подчеркнул, что в период, когда беспокойство Европы по поводу собственной безопасности растет, полное участие Турции в оборонных усилиях ЕС "чрезвычайно важно, чтобы Европа стала глобальным политическим игроком".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале февраля в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался (отдельно) с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время обеих встреч обсуждалась возможность размещения турецких миротворцев в Украине для формирования соответствующих гарантий безопасности.

"Наша страна поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать все конструктивные инициативы, направленные на установление мира и восстановление Украины и обеспечение того, чтобы Черное море оставалось морем мира", – подчеркнул контр-адмирал Зеки Актюрк.

Он отметил, что его ведомство "в тесной координации с другими соответствующими институциями" следит за всеми дипломатическими инициативами, направленными на прекращение войны в Украине.

"Вопрос участия Турции в миротворческой миссии, который уже поднимался в различных масс-медиа, но до сих пор нет концептуальной основы, будет решаться совместно со всеми соответствующими сторонами, если это будет признано необходимым для установления региональной стабильности и мира", – заявил представитель турецкого оборонного ведомства.

Ранее Франция и Великобритания заявили, что готовы отправить миротворческие войска в Украину в рамках пакета гарантий безопасности, чтобы обеспечить стабильность мирного соглашения. Но – при условии, что США окажут поддержку и гарантии для этой инициативы.

Швейцария также может внести свой вклад в миротворческую деятельность в Украине. По словам командующего вооруженными силами страны Томаса Зюссли, его страна может направить в Украину примерно 200 миротворцев – но тоже при нескольких условиях.

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