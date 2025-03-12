'Теперь весь мир будет видеть, кто действительно хочет мира': Ермак назвал основной результат встречи в Джидде

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Конгресс страны и весь американский народ за принципиальную поддержку Украины. По его словам, США во время переговоров в Саудовской Аравии "продемонстрировали стремление работать ради достижения справедливого и стабильного мира" в нашей стране.

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Об этом Ермак заявил после соответствующих переговоров Украины и США в Джидде. Он подчеркнул, что основным результатом встречи, в частности, является немедленное возобновление американской помощи Украине и обмен разведданными.

По результатам переговоров в Джидде обе стороны сделали совместное заявление. По словам главы ОП, главная черта заявления – что "что мы вместе и одинаково понимаем, одинаково двигаемся к наступлению ожидаемого всеми украинцами справедливого мира". Он также уточнил, что в совместном заявлении есть соответствующие ссылки, "что участие в этом процессе обязательно будут принимать и наши европейские партнеры".

Как сообщал OBOZ.UA, на предложение Украины первых трех шагов – перемирие в море, запрет воздушных ударов и начало масштабного обмена пленными – США предложили более широкий шаг. А именно – ввести полное прекращение огня на всей линии боевых действий.

По словам Ермака, Украина готова принять указанное предложение о введении 30-дневного перемирия – в случае согласия России.

"После этой встречи ключ сегодня – именно в российской стороне. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит", – заметил Андрей Ермак.

Глава ОП считает, что США и американский президент Трамп "могут сегодня сделать все, чтобы справедливый мир наступил", потому что "у них есть эти рычаги".

"Это непростая работа. Я не знаю, кто еще мог бы справиться с этой работой. Но важно, что они готовы быть с нами, готовы работать, и для них это важно", – сказал Ермак.

Во вторник, 11 марта, в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение о прекращении войны с Россией, развитии двусторонних отношений и не только.

По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

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