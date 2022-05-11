Наступило время для перемирия: Драги на встрече с Байденом призвал к мирному урегулированию в Украине

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что военные действия подошли к черте, где остро необходимы диалог и дипломатия. Мирного урегулирования требуют не правительства противоборствующих стран, а простые люди, которые ежедневно подвергаются испытаниям и бедам.

Такое мнение политик выразил во время встречи с президентом США Джо Байденом, которая проходила в Вашингтоне, передает La Reppublica. Они договорились совместно искать пути решения военной и гуманитарной проблемы в Украине.

"Нам необходимо подумать о возможности прекращения огня и начать вести заслуживающие доверия переговоры... Я убежден, что решение требует совместных усилий и большой союзнической солидарности", – подчеркнул Драги.

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Байден поддержал позицию гостя и указал, что Штаты открыты для обсуждения кризиса в Украине. Он также заметил, что вторжения России в суверенную Украину помогло укрепить и без того тесные связи Рима и Вашингтона.

"Италия и Соединенные Штаты имеют долгую историю общих связей. И сегодня у нас есть, хоть и печальный, но повод еще больше усилить наше сотрудничество", – заключил американский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Белого Дома Джо Байден обозначил, что у Путин уничтожил все пути для отхода из войны с Украиной. Теперь Запад может только упреждать дальнейшие шаги агрессора.

Он же сделал исторический для хода войны с Россией шаг, подписав Акт о ленд-лизе, обеспечивающий нашу страну сверхмощным оружием современности. А ручку, которой сделал подпись, Байден подарил первой этнической украинке в Конгрессе США сенатору от Республиканской партии Виктории Спартц.