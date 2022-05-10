Байден заявил, что у Путина нет возможности выйти из войны с Украиной

Президент США Джо Байден заявил, что у главы РФ Владимира Путина на самом деле уже нет возможности выхода из войны, которую он развязал в Украине. Сейчас Запад пытается выяснить, что с этим делать, чтобы предупредить следующие шаги агрессора.

Беспокойство американский американский лидер озвучил на мероприятии по сбору средств в пригороде Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, российский диктатор очень "расчетливый человек", но ошибочно полагал, что вторжение его войск в Украину разрушит НАТО и Европейский Союз. Вместо этого США и многие европейские страны встали на сторону Киева.

Он также подчеркнул, что атака российских оккупантов на украинскую столицу была отбита в марте сильным сопротивлением Сил обороны. В апреле Кремль, который называет вторжение "специальной военной операцией", ввел на украинские территории дополнительные войска для крупного наступления в восточной части страны, но его успехи были медленными.

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"Путин – очень расчетливый человек, и проблема, которая сейчас беспокоит, заключается в том, что у него прямо сейчас нет выхода. Я пытаюсь понять, что нам с этим делать", – признал Байден.

Ранее президент США выразил готовность ввести новые санкции против РФ из-за развязанной ею войны. Подробности он не озвучил, но отметил, что проведет по этому вопросу консультации с представителями G7.

Украина стала главной темой виртуального саммита "Большой семерки", который состоялся 8 мая – в День памяти и примирения и на 74-е сутки полномасштабного российского вторжения.

А 9 мая Джо Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для Украины. Это произошло в день, когда на Красной площади в Москве диктатор Путин смотрел на провальный парад своей армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан указал на четыре стратегические ошибки Путина. В то же время дипломат считает, что война РФ против Украины будет долгой и тяжелой.