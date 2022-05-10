Байден подарил сенатору-украинке ручку, которой подписал закон о ленд-лизе. Видео

В понедельник, 9 мая, президент США Джозеф Байден поставил свою подпись под законом о ленд-лизе, которым открыл программу поставок Украине вооружения. После подписания исторического документа он передал ручку, которой сделал подпись, первой этнической украинке в Конгрессе США сенатору от Республиканской партии Виктории Спартц.

Об этом стало известно из трансляции этого исторического для Украины и всего мира момента.

Президент США напомнил, что программа ленд-лиза была введена во время Второй мировой войны, когда Европа также нуждалась в помощи Америки. Теперь это произошло во второй раз за всю историю США – Вашингтон помогает Украине противостоять российской агрессии.

"Хочу сказать, что эта помощь есть, потому что Украина важна для всех. Путинская война захотела еще раз разрушить Европу, демократическое будущее Украины", – сказал перед подписанием документа Джо Байден.

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Во время подписания законопроекта в Овальном кабинете Белого дома присутствовали вице-президент США Камала Харрис и законодатели от обеих партий Конгресса - демократы Элисса Слоткин и Бен Кардин, а также республиканка Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение.

Виктория Спартц родилась в 1978 году в городе Носовка Черниговской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В 2000 году она переехала в США, где получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы и осталась там преподавать.

Ранее Виктория Спартц занималась предпринимательством в области недвижимости и сельского хозяйства, а также являлась сенатором Сената штата Индиана. В 2020 году Спартц избрали в Палату представителей США от 5 округов штата Индиана. Она начала исполнять обязанности члена Палаты представителей в январе 2021 года, став первой этнической украинкой в Конгрессе США.

Детальнее о том, почему решение станет историческим и как поможет украинскому государству в войне против агрессора, читайте в материале OBOZREVATEL.