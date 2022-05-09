Байден подписал исторический ленд-лиз для Украины: все детали

Президент США Джо Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для Украины. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, произошел 9 мая – в день, когда в Москве российский диктатор Владимир Путин смотрел на позорный парад своей армии.

Об этом сообщила представительница Белого дома Анджела Перез в Twitter. О подписании стало известно в 22:12 по киевскому времени (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На сайте Белого дома накануне сообщили: "В 2:45 (в 21:45 по киевскому времени. – Ред.) президент Байден подпишет "Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022".

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"Хочу поблагодарить конгрессменов за принятие этого закона. Это чрезвычайно важная помощь для Украины. Каждый день украинцы платят своими жизнями за происходящее. Невозможно поверить в те зверства, что делает российская сторона. Эти шаги для нас затратны, но скрываться от агрессии – более затратно", – сказал американский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал слова благодарности Вашингтону за поддержку в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание закона о ленд-лизе глава украинского государства назвал историческим шагом.

"Я уверен, что мы снова победим вместе. И мы будем защищать демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет назад", – написал политик на своей странице в Twitter.

Конгресс США принял историческое решение о ленд-лизе для Украины 28 апреля. Документ поддержали 417 американских конгрессменов.

Америка возродила эту программу впервые со времен Второй мировой войны – последний раз она действовала в марте 1941 года и позволила США без трудоемких процедурных препятствий быстро пополнять запасы союзников в борьбе против нацистской Германии.

Современная договоренность о ленд-лизе дополнит предыдущую поддержку Конгрессом Украины, которая уже получила 1,7 млрд долл. в виде военной помощи, санкционированной с момента начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Согласно утвержденной программе, Байден должен обеспечить, чтобы поставки остро необходимых систем вооружения, боеприпасов и военной помощи в других формах поступали Украине быстро и беспрепятственно.

После подписания закона Байденом США смогут максимально оперативно и в неограниченных количествах поставлять Украине не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и вообще все, что понадобится украинской армии для эффективного сопротивления российской агрессии, окончательной победы над Россией и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В публикации Atlantic Council ранее подчеркнули, что благодаря принятию Конгрессом ленд-лиза и аналогичным шагам, предпринятым демократиями по всему миру, Украина может получить потенциально неограниченную военную поддержку со стороны США и десятков стран, которые хотят победы над Россией. Более того, как утверждает автор публикации – почетный член Канадского международного совета и Института Макдональда-Лорье Крис Александер, ленд-лиз может изменить ход войны.

Детальнее о том, почему решение станет историческим и как поможет украинскому государству в войне против агрессора, читайте в материале OBOZREVATEL.