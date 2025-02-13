'Наша позиция неизменна': Умеров ответил главе Пентагона на заявление о нереалистичности членства Украины в НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что позиция нашего государства относительно членства в НАТО и Европейском союзе остается неизменной. Она состоит в том, что Украина станет частью и Североатлантического Альянса и ЕС.

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Такое заявление глава украинского оборонного ведомства сделал 12 февраля по итогам 26-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает "ЕП". Так он прокомментировал заявление нового главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности такого развития событий.

"Вы слышали эти заявления последние 33 года. Надо привыкать к любым заявлениям. Наша позиция всегда неизменна. Мы хотим быть страной НАТО. Мы будем страной НАТО", – заявил глава Минобороны.

По словам Умерова, Украина также станет членом Европейского Союза. Он подчеркнул, что Украина держит "свою обороноспособность, и мы способны это делать".

"У нас свои приоритеты, любые выводы делаем вместе с нашим народом", – добавил министр.

Напомним, новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не считает, что членство Украины в НАТО может стать результатом дипломатических переговоров. Кроме того, он назвал идею возвращения Украины к границам 2014 года "нереалистичной".

В то же время президент Владимир Зеленский не считает, что двери НАТО для Украины реально были открыты. Он сказал, что несмотря на то, что в Альянсе всегда отмечали политику открытых дверей, приглашение Украина так и не получила.

По его словам, НАТО – самый дешевый вариант для Украины, а самый дорогой – это строить НАТО в Украине. В то же время США, Венгрия и Германия отмечают, что не видят Украину членом блока.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "вряд ли вернет" все захваченные Россией территории, однако предположил, что страна может получить обратно некоторые из них. В то же время, возвращение к границам 2014 года он назвал "невероятным".

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