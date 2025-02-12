Границы 2014 года и вступление в НАТО: глава Пентагона поделился мнениями о вероятном завершении войны в Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет высказал свое мнение о возможных сценариях завершения войны в Украине. Он назвал идею возвращения Украины к границам 2014 года "нереалистичной".

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Кроме того, США не считают, что членство Украины в НАТО может стать результатом дипломатических переговоров. Об этом он сказал на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн".

"Мы, как и вы, хотим суверенной и преуспевающей Украины. Но мы должны начать с признания того, что возвращение Украины к границам к 2014 году является нереальной целью. Крепкий мир для Украины должен включать в себя надежные гарантии безопасности, которые позволят не допустить восстановления войны", – сказал он.

Однако он добавил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования конфликта путем переговоров.

"Вместо этого любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", – добавил глава Пентагона.

Он также добавил, что в войне в Украине наступил "критический этап".

По его словам, президент США Дональд Трамп намерен покончить с войной в Украине с помощью "дипломатии и посадить за стол переговоров Россию и Украину".

"Министерство обороны США поможет добиться этой цели", – сказал Пит Хегсет.

Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале работы на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн", которое проходит в Брюсселе. По его словам, эта встреча важна для укрепления обороноспособности Украины и координации действий союзников. Впервые заседание возглавляет министр обороны Великобритании Джон Гили. Также в мероприятии принимает участие новый глава Пентагона Пит Гегсет.

По итогам заседания Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") Киев рассчитывает получить от партнеров конкретные пакеты военной помощи. В заседании, которое состоится в Брюсселе 12 февраля, примут участие более 50 государств.

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