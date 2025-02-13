"Пока нас там не видят": Зеленский заявил, что двери НАТО для Украины никогда не были открыты

Президент Владимир Зеленский не считает, что двери НАТО для Украины реально были открыты. Несмотря на то, что в Альянсе всегда отмечали политику открытых дверей, приглашение Украина так и не получила.

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В частности, членом блока Киев не видят США, Германия и Венгрия. Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве в среду, 12 февраля, передает Укринформ.

Он добавил, что и раньше говорил о том, что на самом деле двери НАТО не были открыты для Украины. Ни бывшая, ни действующая администрации США не видели нас в Альянсе.

Президент подчеркнул, что Украина стремится стать членом НАТО, ведь это единственные надежные гарантии безопасности, чтобы не дать России снова напасть.

"Но Соединенные Штаты, Германия, Венгрия, нас там не видят пока. Когда мы говорим об альтернативе, я всегда говорю, что НАТО – самый дешевый вариант для Украины. Самое дорогое – это строить НАТО в Украине, потому что другого пути у нас с вами, у украинцев, не будет. И другого пути для безопасности Европы не будет. Потом это скажется и на безопасности США", – сказал Зеленский.

Строить НАТО в Украине – это, по его словам, означает иметь такую же армию, как в России – не менее 1,5 миллиона военных.

"То есть 220 бригад, которые есть в России, а у нас 110 боевых бригад. Вот такая обычная арифметика. А в Европе, я об этом недавно говорил, примерно 80-82 боевые бригады. Россия, если завтра не будет Украины, пойдет на Европу и оккупирует ее. нам нужны реальные гарантии безопасности. Я прошу у президента Трампа дать нам эти гарантии безопасности, помочь Украине, усилить нас", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО может стать результатом дипломатических переговоров. Кроме того, он назвал идею возвращения Украины к границам 2014 года "нереалистичной".

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