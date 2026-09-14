"Надо поставить точку": Зеленский призвал Раду уволить Кравченко и закрыть вопрос с колл-центрами

Президент Украины Владимир Зеленский после отстранения Руслана Кравченко от должности генпрокурора призвал депутатов Верховной Рады уволить чиновника. Соответствующее представление уже направлено в парламент.

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Об этом глава государства сообщил в понедельник, 14 сентября, в традиционном вечернем обращении к народу. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Президент призвал "поставить точку в истории с мошенническими колл-центрами" в нашей стране. В повестке дня ВР Украины уже есть соответствующие законопроекты, и они предусматривают жесткую уголовную ответственность. Зеленский, обращаясь к народным избранникам, попросил проголосовать за это.

"И прошу всех парламентариев завтра (15 сентября. – Ред.) также поддержать решение об увольнении генерального прокурора. Я отстранил его своим указом. Предложение об отставке находится в Верховной Раде, я его направил. Украина видела причины для этого, и голосов должно хватить", – добавил Зеленский.

Вокруг Кравченко разгорелся скандал

Вечером в понедельник президент своим указом отстранил главу ОГПУ от должности. Кравченко подал заявление об отставке еще 7 сентября на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о "крышевании" колл-центров.

По данным СМИ, в ночь на 14 сентября генпрокурор выехал за границу на служебном автомобиле. Кравченко и сам подтвердил, что уехал "в командировку" в Париж (Франция) в связи с заседанием комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Одновременно с этим Кравченко подписал два подозрения: директору НАБУ Семену Кривоносу и еще одному лицу, которого связывают с руководством САП. Документы были отправлены по почте:

одно подозрение касается подделки официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере;

другое – "близкому к руководителю САП лицу" – касается оказания влияния на судей ВАКС, предложения взятки и содействия в уклонении от мобилизации.

Как в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре отреагировали на подозрения от генпрокурора, читайте по ссылке.

Напомним, что это "противостояние" началось 4 сентября, когда НАБУ и САП рассказали о своей спецоперации "Карфаген" и разоблачении преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора Украины". Участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Как писал OBOZ.UA:

– Главным фигурантом расследования является заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГПУ Сергей Кропива, однако есть подозрения, что он организовал схему "при полной поддержке" генерального прокурора.

– Кравченко опровергал свою причастность к "крышеванию" незаконных колл-центров, а также заявлял, что "разговоры – это просто разговоры, как и фото сейфа с деньгами – это лишь фото сейфа с деньгами".

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