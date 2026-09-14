Генеральный прокурор Кравченко самостоятельно оформил себе командировку в Париж: появились новые подробности

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко самостоятельно оформил себе командировку в Париж, где якобы планировал принять участие в слушаниях парламентской группы ПАСЕ. По данным источников, он подписал командировку сроком на пять дней, начиная с 13 сентября, и планировал ехать во Францию на автомобиле.

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Как известно, 14 сентября в Париже проходит заседание комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает "Суспильне".

Кравченко сам оформил себе командировку

По данным источников "Суспильного", Руслан Кравченко самостоятельно оформил себе командировку в Париж. Она была подписана на пять дней – с 13 сентября 2026 года.

Во Францию генпрокурор планировал выехать на автомобиле. Как отмечают источники, целью командировки якобы было участие в слушаниях парламентской сети ПАСЕ.

14 сентября в Париже проходит заседание комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Согласно официальному календарю ПАСЕ, в этот день запланировано заседание Пленарного комитета CDH – рабочего органа Ассамблеи, занимающегося вопросами равенства и противодействия дискриминации.

Осенняя сессия ПАСЕ в 2026 году начнётся 28 сентября и продлится до 2 октября.

Что происходит вокруг Кравченко

Ранее, 14 сентября, Руслан Кравченко заявил, что вручил уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Речь идет о подозрении в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также "лицу, близкому к руководителю САП" – за влияние на судей ВАКС, предложение им неправомерной выгоды и содействие в уклонении от мобилизации.

В НАБУ заявили, что Семену Кривоносу официально не вручали никаких подозрений. В бюро и САП заявления генпрокурора Руслана Кравченко расценивают как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Кравченко есть только один путь – увольнение с должности, и призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать его отставку.

Когда состоится голосование по отставке

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что голосование по отставке Кравченко состоится 15 сентября.

Сам генеральный прокурор Украины заявил, что выехал за границу "в командировку".

Стоит отметить, что фактическое бегство чиновника такого уровня на фоне скандала с крышеванием колл-центров на уровне ОГПУ вызвало взрывной эффект и явно ударит по имиджу Украины в глазах партнеров. OBOZ.UA рассказывал обо всём, что известно о выезде Кравченко, которого уже сравнивают с громким бегством из страны его коллеги, генпрокурора времён Виктора Януковича – Виктора Пшонки.

Напомним, 7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора. Он назвал это решение политическим и заявил, что принял его осознанно.

Как писал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили семерых сотрудников. Сам Кравченко заявлял, что не планирует самостоятельно покидать пост, однако готов уйти в отставку, если об этом попросит президент или Верховная Рада.

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