'Мы найдем необходимый подход': Сибига прокомментировал возможную поставку чешских самолетов L-159 Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в Украине понимают сенситивность ситуации в Чехии. Киев открыт к различным идеям сотрудничества по поставкам самолетов L-159, начиная от совместного производства.

Это должно быть взаимовыгодно, и мы найдем необходимый подход. Об этом Сибига заявил в интервью "Европейской правде".

Он также попросил учитывать, что взаимодействие в сфере обороны и безопасности любит тишину. Главное – в конце концов получить результат, который усилит Силы обороны Украины, отметил глава МИД, подчеркнув, что мы уже наладили очень правильное и взаимовыгодное оборонное взаимодействие между отдельными предприятиями оборонного сектора Украины и Чехии.

Возвращаясь к самолетам L-159, Сибига отметил, что они эффективны в противодействии российских "Шахедам". Кроме того, они предусматривают очень короткий срок подготовки пилотов.

"Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы они были на вооружении в Вооруженных Силах Украины, и сделаем все, чтобы наши Вооруженные силы получили легкомоторные самолеты для противодействия "Шахедам", – заверил дипломат.

По его словам, в интересах самой Чехии, чтобы это были их самолеты. Оружие, которое прошло горнило войны в Украине и получило одобрительные характеристики наших воинов, получает наилучшую возможную рекламу для продвижения на мировом рынке.

"Не хочу рекламировать конкретную компанию, но у нас есть пример, когда производитель одной очень эффективной боевой машины, в девять раз нарастил продажи после того, как эта техника была испытана в Украине и получила одобрение ВСУ по результатам реального применения. И это, опять же, об уникальной важности Украины, которая для Европы становится бесценным активом в сфере безопасности", – добавил Сибига.

Что предшествовало

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна вскоре предоставит Украине боевые самолеты, которые смогут сбивать беспилотники. Речь идет о чешских дозвуковых истребителях L-159.

Павел добавил, что Прага также может поставить системы раннего предупреждения, такие как пассивные радары.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка раскритиковал президента страны Петра Павела за ряд заявлений, сделанных во время недавнего визита в Киев. Речь шла о словах президента о возможной передаче Украине малых самолетов для противодействия дронам, систем раннего предупреждения и генераторов.

Мацинка отметил, что эти инициативы не обсуждались с правительством и не были согласованы с партнерами по правящей коалиции.

Впоследствии премьер-министр Чехии Андрей Бабиш резко отверг возможность передачи или продажи Украине боевых самолетов L-159. По его словам, дискуссия вокруг самолетов является искусственной, а позиция правительства по этому поводу остается неизменной.

Он также публично раскритиковал начальника Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карела Ржегку за его высказывания относительно Украины. Бабиш заявил, что тот не должен публично выступать против позиции министра обороны Яромира Зуны. По словам премьера, министр четко объяснил, что армия нуждается в этих самолетах для собственных задач.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Михаил Федоров провел переговоры с французской коллегой Катрин Вотрен и обсудил усиление ПВО, а также поставки ракет и самолетов Mirage 2000-5. Франция передаст Украине дополнительные ракеты собственного производства и истребители.

