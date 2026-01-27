Украина ожидает дополнительных поставок самолетов Mirage 2000-5: Федоров провел переговоры с министром вооруженных сил Франции

Министр обороны Михаил Федоров провел переговоры с французской коллегой Катрин Вотрен и обсудил усиление ПВО, а также поставки ракет и самолетов Mirage 2000-5. Франция передаст Украине дополнительные ракеты собственного производства и истребители.

Об этом Федоров сообщил в соцсетях, Он назвал три направления, над которыми совместно работают Украина с Францией: усиление ПВО, поставки Mirage 2000-5 и противодействие "теневому флоту" РФ.

"Рассчитываем на поставку боеприпасов от Франции – как для систем ПВО SAMP/T и Crotale, так и дальнобойных средств. Благодарен за готовность уже в ближайшее время передать дополнительные ракеты французского производства", – сообщил министр.

Также Федоров анонсировал дополнительные поставки самолетов Mirage 2000-5 и подчеркнул, что это существенно усилит обороноспособность Украины.

"Ожидаем дополнительные поставки самолетов — это существенное усиление наших возможностей в воздухе", – написал министр.

Кроме того, Михаил Федоров отметил принципиальную позицию Франции по ограничению деятельности "теневого флота" РФ.

"Сокращение ресурсов врага — ключевой фактор снижения его способности финансировать войну", – отметил министр.

Михаил Федоров также отметил, что Украина и Франция готовы переводить сотрудничество на новый уровень, в частности в сфере обмена данными и совместной аналитики.

Что известно об истребителях Mirage 2000

Mirage 2000 – многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом. Был разработан в 1970-х годах компанией Dassault Aviation.

Был основным боевым самолетом ВС Франции, пока в 2000-х воздушные силы страны не начали замену Mirage 2000 на истребитель Dassault Rafale.

Модификация Mirage 2000-5, которую получает Украина, была обновлена в конце 1990-х. Она имеет улучшенный радар для отслеживания целей и перехватывает сверхзвуковые цели на больших высотах.

Позже истребитель получил оборудование для ударов по земле, что позволяет применять ракеты "воздух – земля" типа Storm Shadow и SCALP, а также французские КАБы AASM, опыт применения которых уже имеют украинские летчики.

РЛС "Миража" от компании Thales позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 130 км, одновременно сопровождать до восьми целей и вести огонь по четырем.

Mirage 2000 способен эффективно отличать цели на фоне земли, что не под силу советским истребителям. Пилоты ВСУ неоднократно указывали, что сбивать "Шахеды" является сложной задачей, поскольку бортовая РЛС может ошибаться при поиске цели.

Как сообщал OBOZ.UA, Воздушные силы ВСУ показали работу ПВО во время отражения массированной комбинированной атаки России в ночь на 23 декабря 2025 года. К работе привлекались французские многоцелевые истребители Mirage 2000.

