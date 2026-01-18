'Не проконсультировался с правительством': глава МИД Чехии раскритиковал президента Павела за его заявление о самолетах для Украины

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка раскритиковал президента страны Петр Павел за ряд заявлений, сделанных во время недавнего визита в Киев. Речь шла о словах президента о возможной передаче Украине малых самолетов для противодействия дронам, систем раннего предупреждения и генераторов.

Об этом глава чешской дипломатии заявил в воскресенье в эфире ток-шоу Чешского телевидения. В студии Чешского телевидения Мацинка отвечал на вопросы модератора, который попросил прокомментировать заявления главы государства. Министр подчеркнул, что эти инициативы не обсуждались с правительством и не были согласованы с партнерами по правящей коалиции.

Позицию министра Мацинка озвучил лично в телеэфире, комментируя ход дискуссии вокруг заявлений президента. По его словам, члены коалиции не имели информации о таких предложениях до момента их обнародования. В ходе программы он также привел собственную оценку полномочий президента в вопросах подобных решений.

Мацинка прямо заявил, что президент не имеет мандата самостоятельно обещать или предлагать военную помощь. "Он не является тем, кто должен говорить, обещать, предлагать или договариваться о чем-то подобном. Это на самом деле не его компетенция в принятии решений, он должен это координировать, он должен спрашивать", – сказал глава МИД. Министр также добавил, что публичные заявления без диалога с правительством являются контрпродуктивными.

Публичная реакция МИДа

В своих комментариях Мацинка не скрывал критического тона. Он заочно посоветовал президенту сосредоточиться на символических актах, в частности возложении венков или вручении государственных наград. Такая форма публичной реакции, по словам министра, лишь усложняет внутреннюю координацию решений.

В то же время Мацинка признал, что во время его собственного визита в Киев 9 января украинская сторона действительно выражала заинтересованность в получении малых самолетов. Об этом, по его словам, говорили открыто. Но министр подчеркнул, что он намеренно не давал никаких обещаний.

Причиной этого Мацинка назвал чувствительность вопроса для партнеров по коалиции. Он подчеркнул, что такие темы должны обсуждаться за закрытыми дверями. Вынесение их в медийное пространство, по его мнению, может иметь обратный эффект.

Заявления и последствия

Глава МИД Чехии считает, что слова президента Павела скорее уменьшают вероятность передачи таких самолетов Украине, чем повышают ее. Он отметил, что публичное озвучивание инициативы без согласования создает дополнительные проблемы для принятия решений. Само поведение президента министр образно охарактеризовал как "слона в посудной лавке".

Несмотря на критику, Мацинка отдельно подчеркнул, что не ставит под сомнение факт агрессии России против Украины. Он назвал ее явной и подтвердил, что Чехия и в дальнейшем будет поддерживать шаги, направленные на скорейшее завершение войны или по крайней мере ее остановку дипломатическими методами.

Напомним, чешский лидер посетил Украину в пятницу, 16 января. В Киеве он встретился с главой МИД Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил президента Петра Павела государственной наградой.

Как писал OBOZ.UA, накануне глава Чехии посещал Львов, где встретился с главой ОГА Максимом Козицким и мэром города Андреем Садовым. Во время визита обсуждалась ситуация с безопасностью, помощь Украине и развитие оборонного взаимодействия, в частности в сфере противодействия беспилотникам.

