'Никаких L-159 нет и не будет': премьер Чехии Бабиш окончательно отказался продавать Украине антидронные самолеты

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш резко отверг возможность передачи или продажи Украине боевых самолетов L-159. По его словам, дискуссия вокруг самолетов является искусственной, а позиция правительства по этому поводу остается неизменной. Он также публично раскритиковал начальника Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карела Ржегку за его высказывания относительно Украины.

Заявление он сделал в Праге во время публичных выступлений и комментариев для медиа, подчеркнув, что вопрос закрыт и не подлежит дальнейшим обсуждениям. Чешское издание iDNES.cz подробно описало заявления премьера и ход дискуссии внутри чешской власти. В материале приведена прямая цитата Бабиша, который заявил: "Никаких L-159 нет и не будет. Это закрытое дело".

Издание также обращает внимание на напряжение между представителями правительства, военным руководством и президентом страны, которое усилилось после публичных комментариев относительно возможной поставки самолетов Украине.

Резкая риторика Бабиша

Премьер отдельно остановился на роли начальника Генштаба Карела Ржегки, заявив, что тот не должен публично выступать против позиции министра обороны Яромира Зуны. По словам Бабиша, министр четко объяснил, что армия нуждается в этих самолетах для собственных задач.

Бабиш выразил удивление тем, что военное руководство позволяет себе публичные споры с политическим руководством. Он добавил, что такие действия выглядят ненормальными в условиях действующей системы управления обороной страны.

Позиция президента и правительства

Президент Чехии Петр Павел, в отличие от правительства, ранее допустил возможность продажи Украине четырех самолетов L-159. Такую позицию он озвучил, в частности, во время поездки в Украину, отметив поддержку государства, которое обороняется от российской агрессии.

В то же время чешское правительство в целом выступает против такого шага, а партия SPD категорически его отвергает. Сам Бабиш заявил, что не намерен тратить политическую энергию на эти споры, поскольку сосредотачивается на выполнении программы своего движения ANO и считает, что президент уже фактически находится в избирательной кампании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что чешская армия имеет 24 самолета L-159 в одно- и двухместных конфигурациях, которые используются для обучения и поддержки сухопутных войск. Основными истребителями являются 14 шведских Saab JAS-39 Gripen, также Прага заказала 24 американских истребителя F-35, которые будут поставлены после 2030 года.

Также сообщалось, что Польша сможет передать Украине для защиты от российской агрессии менее десяти своих истребителей МиГ-29. Соответствующее решение уже принято в Польше и согласовано с украинской стороной. Сейчас "продолжается обсуждение технических аспектов".