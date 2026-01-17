Чехия готова поставить Украине боевые самолеты для борьбы с дронами, – Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна вскоре предоставит Украине боевые самолеты, которые смогут сбивать беспилотники. Вероятно, речь идет о чешских дозвуковых истребителях L-159.

Об этом Павел сказал в пятницу, 16 января, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. О том, что Киев может получить от Праги самолеты Aero L-159 ALCA, он заявлял два года назад.

"Чехия может в сравнительно короткий срок предоставить несколько средних боевых самолетов, которые являются очень эффективными в борьбе с дронами, и я верю, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос", – отметил Павел, общаясь с прессой в Киеве.

Он добавил, что Прага также может поставить системы раннего предупреждения, такие как пассивные радары.

Что известно о самолетах

Aero L-159 ALCA – чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет (легкий многоцелевой штурмовик). Самолет создан компанией Aero Vodochody на базе L-59 и является дальнейшим развитием L-39 Albatros.

Он совершил первый полет 2 августа 1997 года. Публичный дебют L-159 состоялся 5-6 июня 1999 года в рамках авиационного шоу SIAD-1999 в Братиславе. Одноместный L-159 ALCA был принят на вооружение чешских ВВС в 2001 году, двухместный L-159T – в 2007 году.

По состоянию на сегодня L-159 есть на вооружении ВВС Чехии и Ирака, а также и частной военной компании Draken International. 13 июня 2016 года министерство обороны Ирака заявило о боевом применении L-159. Глава военного ведомства Халед аль-Обейди лично возглавил звено самолетов, в котором также находились L-159, совершивших бомбардировку позиций Исламского Государства в Эль-Фаллудже.

Чешская армия имеет 24 самолета L-159 в одно- и двухместных конфигурациях, которые используются для обучения и поддержки сухопутных войск. Основными истребителями являются 14 шведских Saab JAS-39 Gripen, также Прага заказала 24 американских истребителя F-35, которые будут поставлены после 2030 года.

Как пишет Defence Express, L-159 имеет семь узлов подвески, один под фюзеляжем поддерживает установку контейнера Litening. Боевая нагрузка может достигать до 2,4 тонн, в том числе подвесные контейнеры с авиационными пушками, неуправляемые или управляемые авиабомбы типов GBU-12 и GBU-16, JDAM, ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder или ракеты "воздух-земля" AGM-65 Maverick. Боевой радиус самолета составляет до 790 км, максимальная скорость полета – до 920 км/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша сможет передать Украине для защиты от российской агрессии менее десяти своих истребителей МиГ-29. Соответствующее решение уже принято в Польше и согласовано с украинской стороной. Сейчас "продолжается обсуждение технических аспектов".

