'Мы говорили открыто': Меркель заявила, что не считает Орбана 'троянским конем' Путина в Европе. Видео

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не считает премьера Венгрии Виктора Орбана "троянским конем Путина" в Европе. Такие обвинения в адрес венгерского политика немка назвала "чушью".

В том, что Орбан идет против политики ЕС и фактически играет на руку России, Меркель объяснила "интересами Венгрии". Что она сказала по этому поводу венгерскому изданию "Партизан" после посещения Будапешта и встречи с венгерским премьером, пишет Index.

На прошлой неделе экс-канцлер Германии посетила Будапешт, где презентовала свою книгу мемуаров. Также она встретилась с Орбаном и дала интервью одному из венгерских изданий.

Среди вопросов о глобальной политике, российско-украинской войне и предпосылках ее начала Меркель ответила и на вопрос интервьюера о том, разделяет ли она мнение, что действующий венгерский премьер является "троянским конем" российского диктатора Владимира Путина в Европе. Такую "славу" Орбан заработал за регулярное подыгрывание главе РФ, фактическое оправдание его агрессии против Украины и противодействие усилиям ЕС по завершению российско-украинской войны справедливым миром и наказанию России за агрессию.

"Я никогда не считала Орбана "троянским конем" Путина в ЕС. Это абсурд, чушь", – заявила политик.

Она вспомнила о нескольких длительных разговорах с венгерским премьером, по результатам которых, несмотря на разные позиции, удавалось "достичь компромисса".

По ее словам, Виктор Орбан всегда представлял собственную позицию на европейской арене и обычно хорошо обосновывал позицию Венгрии. Для нее же, несколько раз подчеркнула Меркель, было важно найти общее решение, так что ей пришлось искать компромиссы, чтобы достичь этого.

"Мы не должны забывать, что Европейский Союз работает только тогда, когда все соглашаются, или же иногда кто-то выходит из комнаты", – заявила она, очевидно, намекая на случаи, когда Орбан во время важных голосований иногда шел "пить кофе".

Экс-канцлер отметила, что поддерживала "совместное энергетическое сотрудничество с Россией", ведь закупка российского газа якобы оставляла в выигрыше не только Москву, но и Европу, так как "цена на энергоносители является важным фактором и силой национальной экономики".

"Из-за агрессии Путина мы решили больше не импортировать газ и нефтепродукты, но Венгрия выбрала другой путь", – отметила Меркель, добавив, что, хотя и не согласна с такой позицией Орбана, однако считает, что он руководствуется экономическими интересами Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Меркель сделала несколько странных заявлений относительно российско-украинской войны. Так, в ее начале, по мнению политика, виновата не только Москва, но и Польша и страны Балтии.

Однако ими перечень "виновников" не исчерпался: Меркель также нашла связь между вторжением Путина в Украину и коронавирусом.

