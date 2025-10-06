Заблокировали диалог с Путиным: Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в войне в Украине

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель внезапно выступила с рядом очень странных заявлений. Она фактически обвинила в российско-украинской войне Польшу и страны Балтии.

Обвинения Меркель "обосновала" тем, что эти страны якобы блокировали диалог ЕС с российским диктатором Владимиром Путиным, что, мол, и подтолкнуло его к нападению на Киев. О заявлениях экс-канцлера пишет немецкое издание ВІіск.

Меркель винит в войне Польшу, страны Балтии и коронавирус

Издание отмечает, что Меркель недавно дала интервью венгерскому онлайн-изданию Partizán, в котором обвинила Польшу и страны Балтии в войне в Украине. Эти европейские государства якобы блокировали "диалог" между Европейским Союзом и Путиным в 2021 году и ответственны за ухудшение отношений между Брюсселем и Москвой.

А это, мол, в конце концов и "спровоцировало" агрессию Москвы против Украины.

По словам Меркель, так называемые Минские соглашения 2015 года обеспечили "спокойствие" вплоть до 2021-го и дали Украине время для развития и наращивания сил.

Политик добавила, что летом 2021 года она предложила Путину новый формат диалога с ЕС: Европа должна была говорить с диктатором напрямую.

"У меня было ощущение, что Путин больше не воспринимает "Минск" серьезно", – сказала она.

Однако реализовать замысел, посетовала Меркель, так и не удалось – из-за блокирования Польшей и странами Балтии.

"Некоторые его не поддержали, особенно страны Балтии, а также Польша", – сказала Меркель.

Она считает, что Польша и страны Балтии боялись, что Запад может быть слишком снисходительным к Москве.

И именно это блокирование, сорвавшее "диалог", способствовало сначала эскалации, а затем и началу полномасштабной войны, уверяет Меркель.

"Я считала, что мы должны найти общую европейскую линию... Потом я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина... Никто сегодня не знает, что произошло бы, если бы нам удалось достичь формата переговоров тогда", – подчеркнула она.

Свою роль, по мнению Меркель, сыграла и пандемия коронавируса, которая тогда накрыла мир. Она считает, что к "политической радикализации" привело отсутствие личных встреч европейских лидеров с российским диктатором, тогда как видеоконференций "было недостаточно для достижения компромиссов".

При этом тему агрессии РФ с 2014 года Меркель, подчеркивает издание, старательно обходила вниманием, как и тот факт, что еще до 2021 года Россия начала активную подготовку к широкомасштабному вторжению в Украину.

В то же время Меркель все же признала, что ответственность за войну лежит и на Москве.

"Факт в том, что Путин напал на Украину, и это изменило нашу ситуацию в Европе и мире", – заявила политик.

На упреки Меркель отреагировал бывший президент Польши Анджей Дуда. Он напомнил экс-канцлеру, что Польша является не соучастником российской агрессии, а ее потенциальной целью – и предостерег от переговоров, которые могут политически легитимизировать Путина.

