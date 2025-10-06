'Мы не могли встретиться': Меркель нашла связь между коронавирусом и вторжением Путина в Украину

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель умудрилась отыскать связь между началом полномасштабной агрессии РФ против Украины и пандемией коронавируса. Она, по мнению немки, изменила мировую политику и лишила европейских лидеров возможности убедить в необходимости сохранить мир на континенте обладателя Кремля, который напал на Украину в 2014-м и уже несколько лет, как готовился к "походу на Киев".

Меркель считает, что, если бы лидеры ЕС лично встречались с Путиным, "компромиссы" были бы найдены. Такими эксцентричными мыслями политик поделилась в интервью венгерскому онлайн-изданию Partizan, пишет немецкое издание Junge Freiheit.

Что сказала Меркель

Рассуждения некогда одной из самых влиятельных женщин планеты относительно предыстории полномасштабной российско-украинской войны вызвали недоумение даже у ее соотечественников.

Так, в FT теорию экс-канцлера о связи между нападением РФ на Украину в феврале 2022-го и пандемией коронавируса, бушевавшей на планете в 2020-2021 годах, назвали "впечатляющей гипотезой". Ведь Меркель предполагает: если бы не COVID-19, Путин не потребовал бы оккупировать соседнее государство.

"Вторгся бы Путин в Украину, если бы не было коронавируса?" – риторически поинтересовалась Меркель.

В своей книге, где она также размышляет над этим вопросом, политик признает: точного ответа не знает никто. Однако кое-что она таки признает однозначным.

"Пандемия изменила мировую политику. Мы больше не могли встречаться, больше не могли разговаривать друг с другом напрямую – это сделало многое невозможным", – считает Меркель.

Экс-канцлер убеждена, что глобальные локдауны и ограничения контактов также пошатнули дипломатический баланс.

"Если вы больше не можете обмениваться мнениями с глазу на глаз, разногласия во мнениях труднее преодолеть. Тогда вы не можете достичь новых компромиссов", – заявила Меркель.

Она напомнила, что Путин не посетил саммит G20 в 2021 году, ведь панически боялся заражения коронавирусом. Эта самоизоляция, по словам Меркель, в значительной степени отрезала российского президента от прямого политического общения.

"Когда вы больше не видитесь, вы также теряете возможность построить доверие или уменьшить напряженность", – заявила она.

Поэтому из-за отсутствия прямых очных встреч с российским диктатором, по мнению Меркель, Европа не смогла предотвратить начало самой кровавой после Второй мировой войны на континенте, убедив Путина отказаться от многолетних агрессивных планов и имперских амбиций, обострившихся в РФ.

Ранее OBOZ.UA писал, что у пандемии коронавируса, по словам Меркель, были и надежные "союзники" в подталкивании государства-агрессора РФ к агрессивному неспровоцированному вторжению РФ в Украину. Ими, намекает политик, стали Польша и страны Балтии, которые боялись слишком дружелюбного отношения ЕС к России и поэтому не дали Меркель реализовать ее планы по изменению формата европейско-российского диалога.

